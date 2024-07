Pensão por morte INSS: saiba como solicitar recebimento deste benefício

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entenda nesta matéria como entrar com pedido de recebimento da pensão por morte do INSS e quais documentos são necessários para fazê-lo.

Trabalhadores brasileiros que desejam garantir a aposentadoria pública devem contribuir com a Previdência Social, um seguro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Segundo o INSS, existem diferentes tipos de benefícios previdenciários que podem ser aproveitados pelos contribuintes, um deles é a pensão por morte.



Neste caso em especial, a pensão por morte pode ser requerida pelos dependentes financeiros do segurado, seja ele ativo ou aposentado, para garantir o sustento dessas famílias após sua morte.



Em momentos de sofrimento, é difícil pensar em como resolver questões delicadas como o pagamento de contas que ficarão em aberto quando a única pessoa responsável por prover a renda não estará mais presente.



Pensando em solucionar este problema, o JC explica nesta matéria como solicitar a pensão por morte e quais são os documentos necessários para isso. Veja a seguir!

Como solicitar a pensão por morte?



Qualquer dependente que se encaixe nas regras de obtenção da pensão por morte pode solicitar o pagamento deste benefício previdenciário de forma presencial e online.

Presencial



Agendando o atendimento na agência do INSS mais próxima, entrando em contato pelo número 135;



Apresentando os documentos necessários listados a seguir nesta matéria.

Online



Acesse o portal Meu INSS;



Clique em “Agendamentos/Solicitações”;



Selecione “Novo requerimento”;



Busque pela opção “Pensão por morte”;



Preencha as informações requisitadas;



Anexe os documentos necessários de forma digital.



O INSS terá um prazo de até 45 dias para divulgar a decisão.

Quais documentos devem ser apresentados para obter a pensão por morte?



Conforme divulgou o Jus Brasil, é necessário que o requerente apresente os seguintes documentos:



Certidão de óbito ou outro documento que comprove a morte;

Comunicação e acidente de trabalho (nos casos correspondentes).



Documentos comprovando a condição de dependente;

Comprovação de dependência financeira;Documentos que comprovem a relação com INSS

Carnês de pagamento;

Carteira de trabalho;

Outros.



Procuração e documentos de identificação original com foto e número de CPF (nos casos correspondentes).

Como calcular a pensão por morte?



O valor do benefício corresponde a 50% sobre o valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou a receber, acrescida de cotas de 10% para cada dependente, não podendo ultrapassar 100% o valor total da aposentadoria.

