Resultado da Mega-Sena: confira nova data de sorteio nesta semana

No último sorteio da Mega-Sena, realizado sob o número 2746, nenhum apostador acertou todas as seis dezenas, elevando o prêmio principal para R$ 9 milhões.



Devido ao feriado de 9 de julho em São Paulo, o próximo sorteio do concurso 2747 será na quarta-feira, 10, ao invés da terça-feira como de costume.

Além disso, não haverá sorteio na quinta-feira, 11. O concurso seguinte, 2748, está programado para o sábado, 13.

Caso o prêmio de R$ 9 milhões seja aplicado integralmente na poupança, renderá aproximadamente R$ 54 mil por mês.

Apostas

Você pode apostar na Mega-Sena até às 19h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas em todo o Brasil quanto através do site das Loterias Caixa.

Para participar, é necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito.

A aposta mínima na loteria consiste em 6 números, com custo de R$ 5.

Quanto mais números você marcar, maior será o valor da aposta e maiores serão suas chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.