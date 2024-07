Lotofácil 3151 desta quarta (10/07); confira os números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São sorteados hoje, dia 10 de julho, as quinze dezenas do concurso 3151 da Lotofácil; veja os números sorteados e como concorrer ao prêmio

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, a partir das 20h, os números da Lotofácil de hoje.

O concurso 3151 promete premiações de até R$ 1.7M para o primeiro prêmio.

Para concorrer ao prêmio, os jogadores podem apostar pela Loteria Online da Caixa ou por meio de uma lotérica física.

Resultado da Lotofácil de hoje

Ainda não foram sorteadas as dezenas premiadas de hoje. Após a divulgação do resultado, esta matéria será atualizada com os números.

Para acompanhar ao vivo o sorteio da Lotofácil desta quarta, os apostadores podem acessar o canal da Caixa no Youtube ou o Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões começam a partir das 20h, no horário de Brasília.

Como funciona a Lotofácil?

Dentre as 25 dezenas disponíveis nos jogos, o apostador pode escolher entre 15 e 20 para tentar a sorte.

Ao fim do concurso, a Caixa sorteia 15 dezenas premiadas.

Os felizardos que acertarem todas as quinze dezenas sorteadas, serão contemplados com a premiação mais alta do concurso.

Aqueles que tiverem assinalado entre 11 e 14 dezenas sorteadas, também recebem um prêmio proporcional à quantidade de acertos.

A aposta mínima, que dá direito à escolha de 15 dezenas, custa R$ 3,00, ao passo que a mais completa, que permite escolher 20, custa R$ 46.512,00.

Quanto mais números escolhidos, mais cara é a aposta, porém, maiores também são as chances de ganhar.

Para elevar as probabilidades de vitória, a Caixa também permite apostas no formato Bolão, que são jogos em grupo.

Nesse modo de jogo, várias pessoas apostam, contemplando mais combinações numéricas, o que aumentam as chances de ganhar.

Para entender melhor como funcionam as dinâmicas do Bolão e como jogar nele, acesse um guia conciso e completo clicando aqui.

Tem Lotofácil todos os dias?

Não, mas praticamente. As edições regulares desta loteria são realizadas semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.

Lotofácil: confira 2 técnicas para aumentar suas chances de ganhar

Onde jogar na Lotofácil?

As apostas podem ser feitas do jeito mais tradicional e mais conhecido pelos apostadores, indo presencialmente até uma lotérica física da Caixa.

Porém, a Caixa também disponibiliza a Loteria Online, na qual o apostador pode jogar de onde estiver, sem precisar se locomover até um ponto específico.

Para realizar um jogo, os apostadores tem até às 19h para os concursos regulares da Lotofácil.

Recomendações e advertências

Esta e qualquer outra loteria são jogos de sorte.

Isso significa que, mesmo diante de um alto investimento em apostas, não há garantia nenhuma de que esse dinheiro vá voltar para você.

Por isso, recomendamos não gastar um valor que comprometa sua renda, ou orçamento familiar.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria