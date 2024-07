Quina 6478 desta quinta-feira (11/07); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa sorteia hoje, dia 11 de julho, as cinco dezenas premiadas do concurso 6478 da Quina com premiação acumulada; veja os números sorteados

Acontece nesta quinta (11), a partir das 20h, o sorteio dos números da Quina de hoje.

O concurso 6478 conta com acúmulos de onze edições consecutivas.

A premiação da Quina desta quinta está estimada em R$ 17 milhões.

As o período de apostas para esta edição se encerra às 19h.

As apostas podem ser feitas por meio da Loteria Online da Caixa, ou presencialmente, por meio de uma lotérica física.

Resultado da Quina 6478 (quinta, dia 11)

66-43-68-24-33.

Para que os apostadores acompanhem o sorteio, a Caixa disponibiliza transmissões por meio do próprio canal do Youtube e do Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões do concurso 6478 desta quinta-feira começam a partir das 20h.

Em quais dias há edições da Quina?

Os concursos regulares da loteria das cinco dezenas acontecem semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.

Como funciona a Quina?

Os jogos dessa loteria possuem 60 dezenas disponíveis para escolha.

Dentre elas, os apostadores podem escolher de 5 a 15 para marcar.

Caso o jogador tenha selecionado as cinco dezenas sorteadas ao final da edição, ele ganha a premiação principal.

A Caixa premia as apostas a partir de dois acertos, com valores crescentes em conformidade com o número de dezenas certas.

Quanto mais números marcados na aposta, maiores são as chances de ganhar.

Porém, quanto mais números selecionados, mais caro fica o jogo.

A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 2,50 e é um dos jogos mais baratos de todas as loterias da Caixa.

Já para fazer a aposta mais completa, de quinze dezenas, o interessado deverá arcar com o custo de R$ 7.507,50

É possível apostar também nos modos Teimosinha, Surpresinha e Bolão.

A Teimosinha é um formato que permite jogar nas mesmas dezenas nos concursos seguintes.

A Surpresinha, grande aliada dos indecisos, sorteia automaticamente os números da aposta, sem precisar que o apostador os escolha.

Já o Bolão é um formato de aposta coletiva, na qual várias pessoas fazem jogos e formulam mais combinações, o que eleva as chances de vitória.

Resultado da Quina passada

A edição anterior da Quina, realizada nesta terça-feira, não teve vencedores.

As cinco dezenas sorteadas do concurso 6477 foram: 02-26-45-78-79.

