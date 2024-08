Lotofácil 3167 de hoje, segunda-feira (29/07), com prêmio de R$ 4 milhões; veja os números sorteados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O concurso do último sábado (27) encerrou uma sequência de seis edições com vencedores e o prêmio da Lotofácil desta segunda-feira chega acumulado

Nas últimas sete edições da Lotofácil, 15 apostas venceram o prêmio principal.

No último concurso, porém, ninguém acertou as quinze dezenas e a premiação ficou acumulada.

No mesmo dia que começam as vendas para a Lotofácil da Independência 2024, o concurso regular desta segunda (29) estima R$ 4 milhões em prêmios.

O concurso 3167 terá seus números sorteados nesta segunda-feira, a partir das 20h.

Para concorrer ao prêmio, os interessados podem apostar por meio da Loteria Online da Caixa, ou jogar diretamente em uma lotérica física.

Resultado da Lotofácil de hoje (segunda-feira, dia 29 de julho)

14-06-19-07-01-23-02-03-25-18-05-08-17-12-13.

Os apostadores podem acompanhar ao vivo o sorteio por meio dos canais oficiais da Caixa no Youtube e no Facebook.

As transmissões têm início a partir das 20h, no horário de Brasília.

Como jogar na Lotofácil?

Cada jogador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante desta loteria.

Quanto mais números selecionados, maiores são as chances de ganhar, porém, a aposta encarece de acordo com a quantidade de números.

No fechamento das edições, a Caixa sorteia 15 dezenas vencedoras.

Quem tiver marcado pelo menos 11 delas, leva uma premiação, sendo a faixa principal entregue aos que acertarem todos os 15 números sorteados.

A aposta mínima custa R$ 3,00 e permite a escolha de 15 dezenas.

Já a aposta mais completa, de 20 números, custa o total de R$ 46.512,00.

Teimosinha e Surpresinha na Lotofácil

A Caixa disponibiliza alguns modos alternativos de jogar nas loterias, dentre eles a Teimosinha e a Surpresinha.



Com a Teimosinha, o apostador pode jogar com as mesmas dezenas para os concursos seguintes.

Ela é muito útil aos que apostam sempre com os mesmos números.

Já a Surpresinha funciona de modo que o sistema da lotérica seleciona aleatoriamente os números pelos quais o apostador vai concorrer ao prêmio.

Esse modo é de grande serventia para quem está com pouco tempo para apostar ou indeciso sobre quais números escolher.

Como jogar no Bolão da Lotofácil?

O Bolão é um outro modo alternativo de apostar e o único que efetivamente eleva as chances de vitória.

Isso acontece porque os bolões são apostas em grupo, onde os apostadores fazem seus respectivos jogos, mas em nome de um “jogo único”.

Como cada jogador fará sequências numéricas diferentes, as chances de ganhar aumentam em conformidade com o número de integrantes do Bolão.

Quanto mais jogadores, mais jogos. Quanto mais jogos, mais chances de ganhar.

Se algum dos jogadores acertar as 15 dezenas sorteadas, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes da aposta coletiva.

LEIA MAIS: Lotofácil: como fazer um Bolão? Veja e confira as vantagens

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria