Lotofácil da Independência: quais foram os números mais sorteados? Confira

A modalidade especial da Lotofácil acontece uma vez por ano desde 2012; No total, foram realizadas 12 edições, nas quais 516 apostas saíram vencedoras

A edição especial da Lotofácil neste ano já tem data e hora para acontecer.

No dia 9 de setembro, a partir das 20h, a Caixa sorteia as quinze dezenas milionárias do concurso anual.

Ao longo das 12 edições da Lotofácil da Independência, alguns números apareceram mais do que outros.

Colocamos, a seguir, uma lista de todos os 25 números ordenados de acordo com a quantidade de vezes que foram sorteados nesta modalidade.

Números mais sorteados na Lotofácil da Independência

Número 03 - 11 vezes

Número 06 - 10 vezes

Número 22 - 10 vezes

Número 12 - 9 vezes

Número 05 - 8 vezes

Número 09 - 8 vezes

Número 14 - 8 vezes

Número 23 - 8 vezes

Número 24 - 8 vezes

Número 25 - 8 vezes

Número 01 - 7 vezes

Número 02 - 7 vezes

Número 04 - 7 vezes

Número 08 - 7 vezes

Número 10 - 7 vezes

Número 18 - 7 vezes

Número 21 - 7 vezes

Número 07 - 6 vezes

Número 13 - 6 vezes

Número 17 - 6 vezes

Número 20 - 6 vezes

Número 11 - 5 vezes

Número 16 - 5 vezes

Número 19 - 5 vezes

Número 15 - 4 vezes

E agora, qual será sua estratégia? Apostar naqueles que saíram poucas vezes, ou naqueles que já saíram várias?

De qualquer forma, desejamos boa sorte nas suas apostas!

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Para aqueles que já estão acostumados com o formato convencional da Lotofácil, não há mistério em relação ao funcionamento da edição especial.

Semelhante aos sorteios regulares, na Lotofácil da Independência, os participantes devem selecionar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no bilhete.

Ao término do sorteio, são escolhidos 15 números vencedores, e quem acertar todos eles ganha o prêmio principal.

Essa edição especial não é acumulativa, o que significa que, se ninguém acertar os 15 números, o prêmio principal é repartido entre os apostadores que tiverem 14 acertos.

No entanto, isso nunca ocorreu desde o lançamento da Lotofácil da Independência.

Para participar dessa loteria, os interessados podem usar a plataforma de Loteria Online da Caixa ou fazer suas apostas em uma lotérica física.

A aposta mínima, com quinze números, custa R$ 15,00, enquanto a máxima, de 15 dezenas, equivale a R$ 46.512,00.