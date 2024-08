Lotofácil da Independência: Como aumentar as chances de ganhar? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Óbvias para alguns, desconhecidas por outros: veja duas formas de aumentar as probabilidades de vitória na edição especial da Lotofácil

As vendas da Lotofácil da Independência, que começaram nesta segunda-feira (29), seguem à todo vapor.

O prêmio estimado em R$ 200 milhões tem potencial para se consolidar como o maior da história do concurso.

Visando gerar ainda mais atrativos aos apostadores, a própria Caixa disponibiliza algumas opções que podem elevar suas probabilidades de vitória no jogo.

Confira abaixo quais são elas e veja como utilizá-las.

Modos de aumentar as probabilidades de vitória na Lotofácil da Independência

Bolão

Os bolões, clássicos aliados de alguns apostadores, consistem em nada mais nada menos do que apostas coletivas.

Nesse modo de jogo, vários jogadores fazem suas apostas em nome de um jogo único. É como se só uma pessoa tivesse feito vários jogos diferentes.

Isso eleva as probabilidades de vitória, pois realiza muito mais combinações numéricas por um preço individual baixo.

Caso algum dos integrantes do Bolão acerte as quinze dezenas vencedoras, o prêmio é dividido igualmente entre todas as partes.

Para realizar uma aposta neste formato, basta juntar seus amigos e marcar a alternativa “Bolão” na cartela, ou dizer ao atendente que deseja apostar nesse modo.

Nas apostas online, é ainda mais fácil! Os jogadores podem entrar em bolões organizados pela própria Caixa, escolher seus números e concorrer.

Na Loteria Online, porém, o jogador está sujeito a cobrança de uma taxa de até 35% sob o valor da aposta.

Realizar uma aposta com mais dezenas escolhidas

Selecionar mais números aumenta consideravelmente as chances de tirar sorte grande.

Já ouviu aquele velho ditado das apostas, “Quanto mais números, mais chances de ganhar”? Pois ele é, de fato, verídico.

Veja abaixo as probabilidades de ganhar o prêmio máximo com todas as apostas possíveis na Lotofácil da Independência:

Aposta de 15 números (aposta mínima) - Probabilidade de 1 em 3.268.760;



Aposta de 16 números - Probabilidade de 1 em 204.298;



Aposta de 17 números - Probabilidade de 1 em 24.035;



Aposta de 18 números - Probabilidade de 1 em 4.006;



Aposta de 19 números - Probabilidade de 1 em 843;



Aposta de 20 números (aposta máxima) - Probabilidade de 1 em 211.

A única observação é de que quanto mais números selecionados, mais cara fica a aposta. Confira:

Aposta de 15 números (aposta mínima) - Valor: R$ 2,50;



Aposta de 16 números - Valor: R$ 48,00;



Aposta de 17 números - Valor: R$ 408,00;



Aposta de 18 números - Valor: R$ 2.448,00;



Aposta de 19 números - Valor: R$ 11.628,00;



Aposta de 20 números (aposta máxima) - Valor: R$ 46.512,00.

Basta marcar a quantidade de números que desejar, cruzar os dedos e torcer!

Precauções e cuidados

A Mega-Sena, bem como qualquer outra loteria, é um jogo de sorte.

Mesmo diante de um grande investimento em apostas, não há garantia de que haja um retorno financeiro lucrativo.

Por isso, não é aconselhável gastar uma quantia que possa comprometer de modo significativo seu orçamento familiar.