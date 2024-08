Dupla Sena 2696 de hoje, sexta (02/08); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa abre o terceiro mês consecutivo com premiação acumulada na Dupla Sena; o prêmio para o concurso 2696 já ultrapassa R$ 8 milhões

Desde maio deste ano, ninguém foi capaz de acertar as seis dezenas sorteadas para o prêmio principal da Dupla Sena.

Ao todo, são exatos 30 concursos seguidos sem vencedores.

A longa sequência fez com que a premiação da Dupla Sena desta sexta-feira (02) tenha ficado acumulada em R$ 8.1 milhões.

Os números do concurso 2696 são sorteados hoje, a partir das 20h, com transmissões ao vivo.

As apostas podem ser feitas até as 19h por meio das lotéricas físicas ou da Loteria Online da Caixa.

Resultado da Dupla Sena de hoje (sexta, dia 2 de agosto)

1º sorteio: 19-12-05-15-45-37 / 2º sorteio: 16-36-42-07-24-30.



A partir das 20h, a Caixa transmite o sorteio dos números vencedores do concurso 2696.

Os interessados podem assistir pelo Facebook das Loterias Caixa ou pelo YouTube da Caixa.

Como funciona a Dupla Sena?



O nome dessa loteria não é por acaso.

Essa modalidade da Caixa é chamada assim porque, a cada edição, são realizados dois sorteios de seis números.

Devido a essa configuração, os apostadores sempre têm uma segunda chance de ganhar um prêmio!

Entre os 50 números disponíveis, os jogadores podem escolher de 6 a 15 para suas apostas.

Os números escolhidos participam em ambos os sorteios do concurso.

A aposta mínima, com seis números, custa apenas R$ 2,50, tornando a Dupla Sena uma das loterias mais baratas da Caixa.

A aposta máxima, que permite escolher 15 números, tem um custo total de R$ 12.512,50.

Os prêmios do primeiro sorteio são mais altos do que os do segundo.

Em quais dias ocorrem os sorteios da Dupla Sena?



A Caixa realiza os sorteios da Dupla Sena semanalmente, às 20h, todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

Resultado da Dupla Sena anterior



Na edição da última quarta-feira (31), ninguém acertou os números sorteados e o prêmio acumulou.

O resultado da Dupla Sena 2695 foi:

1º sorteio:

10-12-16-34-38-49.

2º sorteio:

05-06-08-35-38-45.

Recomendações e advertências



A Dupla Sena, assim como qualquer outra loteria, é um jogo que depende exclusivamente de sorte.

Isso significa que, mesmo com um investimento alto em apostas, não há garantia de retorno financeiro.

Portanto, não é recomendável gastar um valor que possa comprometer significativamente seu orçamento familiar.