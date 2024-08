5 estratégias para economizar para realizar sonhos sem abrir mão do presente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nossa vida é cheia de desafios e, para alçar alguns deles, é necessário que haja um aporte financeiro considerável.

Muitas vezes vivemos o presente sem nos preocuparmos em juntar dinheiro de maneira saudável para o futuro.

O resultado disso é trágico: ou as pessoas não conseguem juntar dinheiro por gastarem tudo o que ganham, ou se frustram por abrir mão de coisas a programações que são muito importantes para si.

A realidade é que existem algumas técnicas e estratégias de educação financeira que podem servir como uma grande bússola para juntar recursos para investir em você mesmo.

Agora sente, separe papel e caneta, e anote essas dicas do Blog do Banco do Brasil que podem lhe ajudar a levantar uma boa grana.



5 dicas para economizar dinheiro para investir no próprio progresso

1. Esteja mais atento às compras no supermercado

Existem algumas práticas subestimadas pelos compradores, mas que ajudam muito a economizar na feira.

Dentre elas estão: não ir com fome ou com pressa, dar preferência a compras semanais ao invés de mensais, comprar produtos de limpeza e não perecíveis em atacados, e reservar tempo para fazer uma lista de compras bem organizadas.

Essas são apenas algumas estratégias básicas, mas muito úteis. Experimente praticá-las por um mês, e veja a diferença ao final dos 30 dias.

2. Venda o que você já não utiliza mais

Essa é uma excelente atitude, pois além de levantar dinheiro e dar um destino a coisas inutilizadas dentro de casa, você ainda faz a economia girar e ajuda alguém que precise do objeto pagando menos por ele.

Faça uma triagem completa pelos seus cômodos da casa e você deverá encontrar itens que podem ser úteis para alguém e que já não servem mais para você.

A depender do estado de conservação dos objetos, eles ainda podem lhe render uma boa quantia!

Sites de compra e venda como OLX e Enjoei são excelentes plataformas para lucrar com produtos usados.

3. Use cupons, cashback e descontos

Muitos bancos oferecem planos de cartões que possuem vantagens aos usuários.

Se fazer valer de descontos, assinaturas inclusas no plano e cashbacks são excelentes modos de economizar dinheiro.

Entre em contato com seu banco e procure saber mais sobre quais benefícios você tem acesso!

4. Realize manutenções preventivas

Realizar manutenções é um método muito subestimado de economizar recursos.

Caso você seja proprietário de um carro, por exemplo, seus gastos podem ser ainda maiores caso você espere por um problema para poder levá-lo à revisão ou à uma oficina.

Além da economia, as revisões ainda farão seu carro ou equipamento funcionar melhor e ter uma vida útil ainda maior.

Nesses casos, vale aquele velho ditado: “É melhor prevenir do que remediar”.

5. Realize desafios para guardar dinheiro

Algo que funciona muito bem é se desafiar. Neurologicamente falando, desafios são capazes de melhorar a neuroplasticidade do cérebro, que consiste na sua capacidade de se reprogramar e formar novas conexões neurais.

Um desafio popular é o das ‘52 semanas’. Nele você se compromete a economizar uma quantia a cada semana do ano.

Você pode começar com uma quantia pequena e aumentar gradualmente com o passar do tempo.

Se você começar com R$ 1 na primeira semana semana, R$ 2 na segunda e assim sucessivamente, ao final de um ano, você terá acumulado R$ 1.378!

Você pode escolher um outro valor que caiba no seu orçamento, mas, como todo desafio, ele precisa ser minimamente difícil para trazer bons resultados.