Lotofácil 3184 deste sábado (17/08): confira o resultado

A Caixa sorteia hoje (17), a partir das 20h, as quinze dezenas premiadas no concurso 6509 da Lotofácil; veja os números sorteados neste sábado

A Lotofácil é uma modalidade da Caixa de nome bastante sugestivo.

Ela ocupa a 4ª posição na lista das loterias mais fáceis da Caixa e constantemente têm vários vencedores nos seus concursos.

Neste sábado, a partir das 20h, o Concurso 6509 tem seus números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prazo máximo para realizar uma aposta para a Lotofácil de hoje é até as 19h.



Resultado da Lotofácil deste sábado (dia 17 de agosto)



Os números sorteados foram: 01 04 05 07 08 12 14 17 18 19 21 22 23 24 e 25.



Onde assistir ao sorteio ao vivo?



A Caixa exibe o sorteio ao vivo por meio do próprio canal do Youtube e do Facebook das Loterias Caixa.



As transmissões simultâneas começam a partir das 20h, no horário de Brasília.

Em quais dias acontece a Lotofácil?



Essa é uma das únicas loterias da Caixa com edições quase diárias.

Os concursos regulares da Lotofácil são realizados semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.



Recomendações e advertências



É fundamental lembrar que loterias são jogos de pura sorte.



Mesmo investindo uma quantia elevada em apostas, não há garantia de ganhos financeiros positivos.



Por isso, é aconselhável não gastar um valor que possa comprometer seu orçamento familiar.

