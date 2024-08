Veja o resultado da Lotofácil de hoje (19/08) com prêmio R$ 1.7 milhão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Lotofácil dá pé inicial na semana com premiação de quase R$ 2 milhões; o sorteio do concurso 3185 acontece hoje e possui transmissões ao vivo

A Lotofácil é conhecida pelas suas boas probabilidades de vitória oferecidas aos apostadores.

Para se ter uma noção, nas últimas duas edições desta loteria, 10 apostas venceram o prêmio principal.

Na Lotofácil desta segunda (19), são oferecidos R$ 1.7 milhão a ser dividido entre os vencedores do primeiro prêmio.

Os números do concurso 3185 são sorteados hoje, a partir das 20h, no horário de Brasília, com transmissões ao vivo no mesmo horário.

Os apostadores podem realizar suas apostas até às 19h, por meio da Loteria Online, ou da lotérica física de sua preferência.

Resultado Lotofácil 3185

15-19-25-14-11-12-20-05-06-01-18-24-17-02-07.

Onde assistir ao sorteio ao vivo?

O sorteio da Lotofácil 3185 será transmitido pelo canal da Caixa no Youtube e do Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões simultâneas começam a partir das 20h, no horário de Brasília.

Como jogar na Lotofácil?

Para jogar na Lotofácil, os participantes precisam escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis na cartela.

A aposta mínima custa R$ 3,00 e oferece uma probabilidade de ganhar de 1 em 3.268.760.

A aposta máxima é de R$ 46.512,00, com uma chance de 1 em 211.

Selecionar mais números melhora as chances de ganhar, mas também aumenta o custo da aposta.

Após cada sorteio, a Caixa Econômica Federal sorteia 15 números.

Quem acertar pelo menos 11 desses números ganha um prêmio, que aumenta conforme o número de acertos.

O prêmio principal é concedido a quem acertar todos os 15 números sorteados.

Como jogar na Teimosinha e na Surpresinha?

Além do método convencional de aposta, a Caixa oferece alternativas adicionais para facilitar a participação. Essas opções são a Surpresinha e a Teimosinha.

A Surpresinha permite que o sistema da lotérica escolha os números aleatoriamente para você, sendo ideal para quem não sabe quais números selecionar ou para quem tem pouco tempo para apostar.

A Teimosinha permite que você use os mesmos números em vários concursos consecutivos, com opções para 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios.

Essa opção é especialmente útil para quem tem números da sorte e prefere manter a mesma combinação.

Como realizar um Bolão?

Ao contrário da Surpresinha e da Teimosinha, o Bolão é uma modalidade que realmente aumenta as chances de ganhar.

Nesse formato, os participantes fazem uma aposta em grupo, com cada um selecionando seus números para uma única aposta coletiva.

A principal vantagem é que, com o mesmo valor ou até um valor menor, você pode cobrir um número maior de combinações em comparação a uma aposta individual.

Se algum dos integrantes do Bolão acertar os números sorteados, o prêmio é dividido igualmente entre todos os membros do grupo.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria