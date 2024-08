Lotofácil 3187 oferece prêmio de quase R$ 2 milhões nesta quarta-feira (21/08); veja como jogar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O concurso 3187 da Lotofácil de hoje tem seu sorteio realizado hoje, às 20h, com transmissões ao vivo nos canais da Caixa; veja onde assistir

Há quatro concursos consecutivos da Lotofácil, pelo menos uma aposta saiu vencedora nos concursos regulares.

Foram 13 vencedores para 4 edições, o que dá uma média superior a quatro ganhadores por concurso.

Essa alta média deixa evidencia as boas probabilidades de vitória desta loteria, que ocupa a 4ª posição na lista das mais fáceis da Caixa.

A Lotofácil de hoje, com prêmio estimado em R$ 1.7 milhão, tem seus números sorteados hoje, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio conta com transmissões ao vivo.

Os interessados podem realizar suas apostas para a Lotofácil 3187 até às 19h, por meio das lotéricas físicas ou da Loteria Online da Caixa.

Como jogar na Lotofácil?

Os apostadores devem escolher de 15 a 20 números dentro os 25 disponíveis.

Esta alta quantidade de números possíveis a serem selecionados, em relação ao número total de dezenas, faz com que as probabilidades desta loteria sejam relativamente boas.

A aposta mínima, de R$ 3,00, oferece chances de vitória de 1 em 3.288.760.

Já a aposta máxima, tem probabilidade de 1 em 211, o que já representa uma grande diferença em relação à primária.

Porém, quanto mais números selecionados, mais cara fica a aposta. Para realizar uma aposta de 20 dezenas, o apostador deve desembolsar R$ 46.512,00.

Na finalização das edições, a Caixa sorteia 15 dezenas milionárias. Quem tiver a partir de 11 acertos, recebe um prêmio.

A premiação máxima, porém, só é dada aos que acertarem todos os 15 números sorteados.

Bolão na Lotofácil

O Bolão é um modo de jogo muito conhecido por aumentar as chances de ganhar, sem ter que pagar preços elevados para isso.

Isso acontece porque ele funciona como um modo coletivo de apostas, no qual cada participante faz um jogo e juntam-se todas as apostas unitárias em nome de uma só.

Ou seja, você concorre não só com os números que você apostou, mas também com os números dos demais integrantes do Bolão.

Se algum dos participantes for sorteado, o prêmio é dividido igualmente entre todas as partes da aposta coletiva.

Teimosinha e Surpresinha

Estes são dois tradicionais modos de jogo que visam oferecer praticidade aos seus operantes.

A Teimosinha é muito útil para quem joga sempre nas mesmas dezenas.

Isso porque ela funciona de modo a replicar, para os próximos 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios seguintes, os mesmos números marcados na cartela.

Já a Surpresinha serve como facilitadora para os indecisos ou apressados.

Este modo funciona de modo a selecionar automatica e aleatoriamente os números com os quais o apostador vai concorrer na loteria. Com a Surpresinha, não é preciso se preocupar em escolher as dezenas, o sistema escolhe por você!

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria