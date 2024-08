Veja os detalhes da Quina 6513 com prêmio de R$ 3 milhões nesta quinta (22)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Quina segue sem vencedores nas suas edições regulares desta semana; veja como concorrer do modo tradicional, ou com os modos alternativos de jogo

Há quatro edições consecutivas, ninguém foi contemplado pela premiação principal da Quina.

Constantemente esta modalidade possui edições sem vencedores, pois acertar os cinco números sorteados está longe de ser tarefa fácil.

A probabilidade de 1 em 24 milhões com uma aposta mínima coloca a Quina na 4ª posição na lista das mais difíceis da Caixa.

Os números da Quina de hoje são sorteados a partir das 20h, com transmissões ao vivo.

A premiação estimada para o Concurso 6513 é de R$ 3 milhões.

Como participar da Quina?

Para jogar na Quina, os jogadores devem selecionar entre 5 e 15 números dentre os 60 disponíveis, na esperança de vencer.

Durante cada sorteio, a Caixa Econômica Federal sorteia cinco números vencedores.

O prêmio principal é concedido a quem acerta todos os cinco números sorteados.

Além disso, existem prêmios para quem acerta pelo menos dois números, com valores que aumentam conforme o número de acertos.

Como fazer um Bolão na Quina

O Bolão é uma estratégia comum para aumentar as chances de ganhar sem gastar muito.

Esse método funciona de forma coletiva: cada participante faz sua aposta e todas são reunidas em uma única.

Dessa forma, você concorre não apenas com seus números, mas também com os números de todos no Bolão.

Se algum participante ganhar, o prêmio é dividido entre todos que contribuíram para a aposta coletiva.

Como funcionam a Teimosinha e Surpresinha

Teimosinha e Surpresinha são opções práticas para quem participa da loteria.

A Teimosinha é ideal para quem aposta sempre nos mesmos números. Ela permite que os números escolhidos sejam repetidos automaticamente em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios subsequentes.

Já a Surpresinha é destinada a quem prefere não escolher os números. Esse método gera aleatoriamente os números para o apostador, eliminando a necessidade de seleção manual.

Resultado da última Quina

A Quina 6512 da última quarta-feira (21) não teve vencedores.

Os números sorteados foram: 08-14-19-38-46.