Lotomania 2664 desta sexta-feira (23) com prêmio acumulado em mais de R$ 5 milhões; veja como jogar

Acumulada há sete edições, a premiação da Lotomania alcança valor chamativo para qualquer apostador; confira o valor do prêmio do Concurso 2664

A Lotomania é uma das loterias da Caixa mais procuradas pelos apostadores.

Isto porque costuma oferecer excelentes premiações por um preço bastante acessível.

Por apenas R$ 3,00, os apostadores podem escolher 50 dezenas e concorrer a premiações milionárias.

A Lotomania desta sexta-feira tem prêmio estimado em R$ 5,2 milhões. O alto valor é saldo de uma sequência de sete acúmulos consecutivos.

Para concorrer, os interessados podem apostar por meio da Loteria Online da Caixa, ou da lotérica física de sua preferência.

Como funciona a Lotomania?

A Lotomania é uma das loterias mais equitativas oferecidas pela Caixa Econômica Federal.

A principal característica dessa loteria é que existe apenas uma forma de aposta, permitindo escolher exatamente 50 números, sem possibilidade de variação.

O custo para participar é bastante acessível, apenas R$ 3,00.

São 100 dezenas disponíveis no total, das quais a Caixa sorteia aleatoriamente 20 que são consideradas vencedoras.

Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar todas as 20 dezenas sorteadas.

Além disso, existem prêmios para quem acerta a partir de 15 números, e o valor do prêmio aumenta conforme o número de acertos.

Surpresinha e Teimosinha na Lotomania

Além do método de aposta tradicional, a Lotomania oferece duas opções adicionais que facilitam o jogo.

Com a Surpresinha, o sistema da lotérica escolhe automaticamente e aleatoriamente os números para a sua aposta.

Esse método é ideal para quem não sabe quais números escolher ou para quem tem pouco tempo para selecionar os números.

Já a Teimosinha permite que você jogue com as mesmas dezenas em vários concursos consecutivos, com opções de 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.

Essa opção é útil para quem tem números da sorte e prefere manter a mesma combinação em múltiplos sorteios.

Resultado da Lotomania anterior

A edição passada da Lotomania, realizada na última segunda-feira (23), não teve vencedores.

Os números sorteados no concurso 2663 foram:

00-05-07-08-17-24-26-29-30-32-35-39-40-43-45-57-65-68-83-92.

