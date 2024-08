Veja o resultado Quina 6516 deste sábado (24), com prêmio de R$ 10,2 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Quina é uma das loterias mais populares da Caixa Econômica Federal, especialmente devido aos prêmios acumulados.

Quando um concurso acumula, parte do valor do prêmio é destinada a concursos especiais, aumentando o valor final do prêmio.

Neste sábado (24), o sorteio da Quina ocorrerá após quatro concursos acumulados, resultando em um prêmio milionário para o concurso 6516, que alcançou R$ 10,2 milhões.

Os números da Quina serão sorteados a partir das 20h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo. Confira abaixo onde assistir.

Resultado da Quina deste sábado (24 de agosto)

As dezenas sorteadas para o concurso 6516 são:

55 - 51 - 37 - 01 - 39

Onde assistir ao sorteio?

Você pode acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Caixa no YouTube e na página do Facebook das Loterias Caixa.

Ambas as transmissões começam às 20h.

Onde fazer apostas?

Existem duas maneiras principais para apostar na Quina:

Presencial: Dirija-se a uma lotérica de sua preferência, preencha o volante e formalize a aposta. O valor mínimo para participar é de R$ 3,00. Online: Faça sua aposta através da Loteria Online, podendo participar de qualquer lugar com um valor mínimo de R$ 15,00.



Como jogar?

Para jogar na Quina, os participantes precisam escolher entre 5 e 15 números dos 60 disponíveis, visando ganhar o prêmio.

Em cada sorteio, a Caixa Econômica Federal seleciona cinco números vencedores.

O prêmio principal é concedido a quem acertar todos os cinco números sorteados.

Além disso, há prêmios para quem acertar pelo menos dois números, com valores que aumentam de acordo com a quantidade de acertos.

Quais dias são realizados os sorteios?

Os sorteios da Quina ocorrem semanalmente de segunda a sábado, começando às 20h.

A Quina é uma das poucas loterias com sorteios quase diários.

Dicas e Cuidados

A Quina, como todas as loterias, depende exclusivamente da sorte. Isso significa que a chance de ganhar está totalmente ligada à sorte, independentemente do valor apostado.

Mesmo com uma aposta considerável, as chances de ganhar são menores do que as de não ganhar.

Portanto, é importante apostar apenas valores que não comprometam seu orçamento pessoal e que você possa perder sem causar impacto financeiro.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro