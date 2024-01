Bolsa Família Fevereiro 2024: Benefício terá aumento no valor em Fevereiro; Saiba se você recebe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O retorno do programa Vale-Gás Nacional, uma iniciativa do governo federal, está programado para fevereiro de 2024, trazendo alívio financeiro para muitas famílias brasileiras.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) se prepara para efetuar o pagamento da primeira parcela do Auxílio Gás 2024, beneficiando cerca de 5,5 milhões de pessoas que se encaixam nos critérios estabelecidos para receber o auxílio.

Valor do Vale Gás Nacional

O valor do Vale Gás Nacional, distribuído bimestralmente, tem passado por ajustes em resposta às flutuações no preço do gás de cozinha.

Em fevereiro de 2023, o benefício foi estabelecido em R$ 112 para cada elegível, enquanto que em dezembro do mesmo ano, foi reduzido para R$ 104.

Este valor é calculado com base no preço médio do botijão de gás de 13 kg nos últimos seis meses, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Procedimento de Pagamento do Benefício

O pagamento do Vale Gás é integrado à folha de pagamentos do Bolsa Família, sendo os valores creditados na conta do Caixa Tem dos beneficiários.

As datas de pagamento para 2024 já foram anunciadas e serão sincronizadas com o calendário de pagamento do Bolsa Família.

O procedimento para liberação dos fundos leva em consideração o último dígito do NIS do beneficiário, seguindo a mesma metodologia de outros benefícios sociais.

Instruções para Baixar e Utilizar o Caixa Tem

Para acessar o Caixa Tem, os beneficiários devem baixar o aplicativo em um dispositivo móvel, disponível na Google Play Store para usuários Android e na App Store para usuários iOS.

Após a instalação, é necessário realizar um cadastro no aplicativo, fornecendo informações como CPF, nome completo, número de celular, data de nascimento, CEP e e-mail, além de estabelecer uma senha pessoal.

Consulta ao Calendário de Pagamento do Auxílio Gás

Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento do Vale Gás através do aplicativo do Bolsa Família, disponível para smartphones Android e iOS.

Critérios para receber o Benefício

O Auxílio Gás é direcionado a indivíduos inscritos no Cadastro Único, com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo.

Isso inclui famílias que já são beneficiárias de programas de transferência de renda de quaisquer esferas governamentais.

Famílias com membros recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também se qualificam, independentemente de estarem ou não inscritas no Cadastro Único.

O governo realiza avaliações regulares da elegibilidade dos beneficiários a cada dois meses.

Assim, mesmo que uma família seja inicialmente aprovada, o auxílio pode ser ajustado, suspenso ou até cancelado, caso ocorram mudanças nos dados cadastrais ou na situação de elegibilidade da família.

O próximo depósito do Auxílio Gás Nacional está agendado para ser realizado entre 16 e 29 de fevereiro, seguindo o cronograma do Bolsa Família.

Fonte:Ache concursos.

