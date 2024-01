Concurso BCB: Inscrições para o concurso do Banco Central estão abertas e conta com salários de R$ 20,9 mil; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como se inscrever para o concurso do Banco Central

Nesta segunda-feira (22), às 10h, começaram as inscrições para o concurso do Banco Central do Brasil.

Estão sendo oferecidas 100 vagas, com salário inicial de R$ 20,9 mil.

Confira como se inscrever para o concurso do Banco Central:

COMO SE INSCREVER PARA O CONCURSO DO BANCO CENTRAL?

As inscrições do concurso do Banco Central vão até o dia 20 de fevereiro.



Os interessados devem acessar o site da Cebraspe, banca organizadora do concurso, para se inscrever

Há uma taxa de inscrição de R$ 160, porém é possível pedir taxa de isenção.

VAGAS CONCURSO BANCO CENTRAL

Serão ofertadas 100 vagas para o concurso do Banco Central. Confira:

Área 1: Tecnologia da Informação - 50 vagas ;

- ; Área 2: Economia e Finanças - 50 vagas.

Destas vagas, 74 são para ampla concorrência, 6 para pessoas com deficiência e 20 para pessoas negras.

Como requisito, é necessário ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

QUAL O SALÁRIO DO CONCURSO DO BANCO CENTRAL?

O salário inicial para o concurso do Banco Central é de R$ 20.924,80.

Além disso, os concursados também contam com auxílio-alimentação e assistência médica, que tem custos divididos entre os servidores e o Banco Central.

