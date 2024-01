Como fazer prova de vida INSS 2024? Entenda o que é preciso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja detalhes da prova de vida do INSS 2024

A partir de janeiro de 2023, uma portaria foi promulgada para regulamentar os novos procedimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relacionados à comprovação de vida dos segurados.

Uma das alterações significativas diz respeito à responsabilidade de verificar se o segurado está vivo, a qual passou a ser incumbência do órgão federal.

Entretanto, persistem preocupações entre os aposentados em relação à prova de vida do INSS em 2024. Abaixo, explicaremos os detalhes.

Como fazer prova de vida INSS 2024?

As regras para a prova de vida INSS em 2024 serão mantidas conforme estabelecidas em 2023, onde o INSS terá um prazo de 10 meses a partir da data de aniversário do segurado para confirmar sua condição de vida.

Caso o INSS não consiga realizar a identificação, será concedido ao titular mais dois meses para realizar a comprovação de que está vivo.

Nesses casos, o beneficiário será notificado por meio do aplicativo Meu INSS, por telefone pela Central 135 e pelos bancos, com instruções para realizar a identificação e informar ao governo.

Entenda como será a prova de vida em 2024:

Desde 2023, o INSS assumiu a responsabilidade de verificar se a pessoa está viva ou não, utilizando um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados;



O INSS usará diversos dados para cruzar informações, tais como: acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas de órgãos e entidades públicas certificados e com controle de acesso, tanto no Brasil quanto no exterior;



Dados como vacinação, participação em eleições, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;



Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;



Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico; declaração de Imposto de

Renda, seja como titular ou dependente;



Atendimento presencial nas Agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras, seja de perícia médica por telemedicina ou presencial, ou no sistema público de saúde ou na rede conveniada.

Mesmo que não seja mais obrigatória para o beneficiário, caso deseje, a prova de vida INSS pode ser mantida pelo segurado. Basta seguir os procedimentos tradicionais, comparecendo a uma agência bancária ou realizando a atualização pelo aplicativo Meu INSS.

Em 2024, o INSS terá a responsabilidade de confirmar a situação de aproximadamente 17 milhões de benefícios, incluindo aposentadorias, pensões por morte e benefícios por incapacidade.

Prova de vida INSS 2024 calendário



O cronograma para a prova de vida do INSS em 2024 permanecerá inalterado. O INSS terá um período de 10 meses, contados a partir do mês de aniversário do segurado, para confirmar a situação de vida da pessoa.

Caso não seja possível realizar a comprovação, o segurado ainda terá mais dois meses para apresentar a confirmação de que está vivo.

Prova de vida INSS 2024 por telefone

Para verificar a data da última prova de vida realizada pelo INSS, é suficiente acessar o aplicativo Meu INSS (disponível gratuitamente para Android ou iOS) ou entrar em contato pelo telefone 135.

Calendário de pagamento INSS 2024





Confira as datas do INSS 2024. - INSS

