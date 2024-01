Quando os aposentados vão receber o décimo terceiro 2024? Veja o que se sabe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira as últimas notícias do décimo terceiro dos aposentados 2024

O décimo terceiro dos aposentados refere-se a um benefício adicional pago aos segurados aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil.

Esse abono, também conhecido como gratificação natalina, consiste em uma parcela extra equivalente a 1/12 avos da soma dos benefícios previdenciários recebidos ao longo do ano.

Geralmente, o décimo terceiro é pago em duas parcelas. A primeira, correspondente a até 50% do valor do benefício do mês de agosto, é destinada a esse pagamento.

A segunda parcela, por sua vez, representa a diferença entre o valor total do abono anual e o montante já pago na primeira parcela, e é liberada em novembro.

Quando os aposentados vão receber o décimo terceiro 2024?

O pagamento do décimo terceiro salário para os aposentados em 2024 está previsto para o segundo semestre deste ano, em contraste com o cronograma de 2022, quando o governo federal optou por antecipar os pagamentos para maio e junho.



Segundo informações fornecidas pelo INSS ao jornal Valor, não há intenção de antecipação em 2024. O planejamento atual mantém a previsão de pagamento das duas parcelas do décimo terceiro nos meses de agosto e novembro.

Quem tem direito ao décimo terceiro dos aposentados?

As transferências do décimo terceiro, totalizando aproximadamente R$ 62,7 bilhões, contemplaram 32,5 milhões de beneficiários no ano passado.

Este benefício anual serve como um adicional para os segurados e dependentes da Previdência Social. São aptos a receber o décimo terceiro aqueles que:

segurados do INSS que durante o ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária;

que durante o ano tenham recebido auxílio por segurados do auxílio-acidente;

aposentadoria;

pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O décimo terceiro dos aposentados tem o propósito de proporcionar um alívio financeiro extra durante o período de final de ano, auxiliando os beneficiários nas despesas típicas desse período.

VEJA A TABELA INSS 2024



Confira as datas do INSS 2024. - INSS

