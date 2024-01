Local de prova Concurso Caucaia 2024: já foi liberado hoje (25)? Saiba como consultar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeiras provas do Concurso Caucaia 2024 acontecem neste domingo (28)

Mais de 70 mil pessoas estão inscritas no Concurso de Caucaia 2024.

As primeiras provas da seleção acontecem no domingo (28) - para cerca de 30 mil candidatos.

Na data em questão, serão realizadas apenas avaliações de cargos de nível superior, com exceção para o cargo de Procurador.

Os testes serão aplicados das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 para os seguintes cargos:

Arquitetos

Assistentes Sociais

Bibliotecários

Cirurgiões Dentista

Enfermeiros

Engenheiros de Recursos Ambientais

Médicos Traumatologistas

Psicólogos

Professores e etc

A seguir, veja detalhes sobre o local de prova do Concurso.

CONCURSO CAUCAIA 2024

De acordo com informações da Prefeitura de Caucaia, após as provas do dia 28 de janeiro, outros testes acontecem:

No dia 04 de fevereiro - para agentes de endemias, auxiliar de sala, motorista categoria B, guarda municipal e agente administrativo;

No dia 18 de fevereiro - para técnico de enfermagem, cuidador, motorista categoria D, agente de defesa civil, intérprete de libras e guarda vidas;

Em 25 de fevereiro, acontece a seleção para as carreiras de nível fundamental .

. Por fim, no dia 3 de março, os futuros Procuradores realizam as provas no último dia de seleção.

Esta é a primeira vez que o município de Caucaia irá ofertar vagas para os povos originários, contemplando indígenas, quilombolas e povos do campo, com um edital específico.

CETREDE CONCURSO CAUCAIA

As provas do certame serão realizadas tanto em Caucaia quanto em Fortaleza, a fim de garantir o melhor acesso dos candidatos aos locais de provas.

A Fundação CETREDE é a instituição escolhida para regular a realização do Concurso.

LOCAL DE PROVA CONCURSO CAUCAIA 2024

Em Caucaia, 18 escolas devem abrigar a seleção. Já em Fortaleza, está prevista a participação de 9 instituições para a aplicação de provas.

Para consultar o local de prova, os candidatos devem acessar o site da Fundação CETREDE.

A divulgação estava prevista para acontecer na quarta-feira (24). No entanto, o prazo foi estendido para esta quinta-feira, 25 de janeiro.

*Fonte: Prefeitura de Caucaia.