Alta temporada injetou mais de R$ 2 bilhões na economia de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os destinos mais procurados pelos turistas no estado são: Recife, Ipojuca e Noronha

A movimentação de turistas nos principais destinos indutores de Pernambuco, a capital Recife, a cidade de Ipojuca, e o Arquipélago de Fernando de Noronha, injetou mais de 2 bilhões de reais na economia do estado durante o período da alta temporada, que compreende os meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, conforme dados do setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur.

“O verão tem um grande impacto social e econômico. Mais de 2 bilhões injetados na economia representam um aumento de 20,06% em relação ao ano passado. A gente está totalizando aí 400 milhões de reais a mais que entraram na economia, em relação ao ano passado, beneficiando todo o trade turístico, trabalhadores, empresários, fazendo com que Pernambuco se recupere economicamente e que, claro, a gente gere oportunidades em todas as regiões do Estado”, Daniel Coelho, Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

Circulação de turistas em Pernambuco

Neste ano, mais de um milhão de turistas circularam nestes destinos. Vale ressaltar que os dados não incluem o Carnaval de Pernambuco, principal festividade do estado que ocorre durante a alta temporada. Tendo, apenas a festa, movimentado 3 bilhões de reais na economia.

Em pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, o Nordeste é uma das regiões preferidas pelos brasileiros para curtir o verão, e Fernando de Noronha é o segundo destino que foi mais buscado em 2024 pelos brasileiros nesta época do ano.

A CVC, uma das maiores operadoras de viagem no Brasil, também listou os cinco destinos mais buscados para essa estação e Recife aparece em 3° lugar no ranking.

Já a Decolar, que realizou uma análise dos destinos preferidos dos seus clientes latino-americanos, apontou que a capital pernambucana ficou em décima posição no ranking dos lugares mais procurados para as férias de janeiro deste ano.

A plataforma de reservas de hotel Booking.com no começo de fevereiro divulgou uma lista com os cinco destinos brasileiros mais buscados para o período de carnaval e a praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, ocupou o segundo lugar. A lista foi baseada em um levantamento realizado a partir de buscas para hospedagem entre os dias 10 e 14 de fevereiro.

Aumento de voos para alta estação

No verão, houve também aumento da oferta de voos. Durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 foram oferecidos mais de 20 voos semanais dedicados para Recife, pela Azul Viagens, partindo de vários mercados, o que representou um aumento de 63% no número de voos para a temporada.

A nível internacional, a capital pernambucana também ganhou mais uma frequência semanal pela Gol para Buenos Aires, na Argentina. Os voos diretos entre os dois países ocorrem às quintas-feiras, com embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

O turismo afeta diretamente na economia do Estado

Para o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, essa receita gerada no Estado proveniente do turismo só reforça como o setor desempenha um papel importante e fundamental para a economia de Pernambuco.

"Pernambuco possui inúmeros destinos incríveis, mas durante a alta temporada, nosso litoral, sem dúvidas, é bastante buscado. Lançamos a nossa campanha de verão em São Paulo com a presença das maiores operadoras do país, divulgamos os nossos destinos de verão, nacionalmente, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, entre outras regiões, e internacionalmente em países como Argentina, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Uruguai, Panamá e Paraguai", explica Loyo.