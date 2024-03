Pente-fino INSS 2024: veja quais benefícios serão revisados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que, ainda em 2024, será iniciada uma avaliação minuciosa, denominada "pente-fino", com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos dos benefícios por incapacidade.

Pente-fino INSS 2024: quem vai ter o benefício revisado?

Os servidores públicos do INSS iniciarão a revisão pelos benefícios assistenciais e, posteriormente, analisarão os benefícios de auxílio por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença.

O seguro defeso, benefício destinado a pessoas que dependem da pesca artesanal, também está incluído na lista.

Pente-fino INSS 2024 no BPC

No Benefício de Prestação Continuada (BPC), o pente-fino INSS 2024 avaliará se o beneficiário ainda atende aos critérios de deficiência e incapacidade a longo prazo, além do requisito de miserabilidade do benefício, ou seja, a renda familiar per capita de até ¼ do salário mínimo

Não considerando as rendas provenientes de outro BPC no grupo familiar ou de aposentadoria no valor de 1 salário mínimo de idoso maior de 65 anos.

Pente-fino INSS 2024 no Auxílio por incapacidade temporária

No caso do auxílio por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença), os beneficiários serão convocados para perícia médica, a fim de avaliar as patologias e verificar a existência ou não da incapacidade que deu origem à concessão do benefício.

Pente-fino INSS 2024 no Seguro Defeso

No que diz respeito ao seguro defeso, prevê-se que o pente-fino do INSS 2024 utilizará o banco de dados fornecidos por estados e municípios para verificar a identidade dos beneficiários.

Essas medidas estão inseridas nos esforços do governo federal para reduzir os gastos públicos, visando atingir as metas fiscais estabelecidas para o ano de 2024.