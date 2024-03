Resultado da Quina concurso 6393 de hoje 18/03 paga R$ 3 milhões; veja números

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet

Na noite desta segunda (18/03), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6393 da Quina.

No concurso anterior, a Quina 6392, ninguém acertou as dezenas, e o prêmio acumulou.

Que horas é o sorteio da Quina?



O sorteio da Quina sempre ocorre às 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. O prêmio estimado para os acertadores dos 5 números no concurso é de R$ 3 milhões.

Resultado da Quina concurso 6393:

Os números sorteados no concurso 6393 da Quina desta segunda (18/03) foram: 19-09-20-40-74.

Como jogar na Quina?

As apostas na Quina podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas em todo o Brasil quanto pela internet, no site das Loterias Caixa.

Para jogar online, é necessário realizar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e fornecer o número do cartão de crédito.

A aposta mínima na loteria é de R$ 2,50, com a escolha de 5 números. É possível selecionar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Os prêmios são concedidos aos acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Números que mais saem na Quina

A Quina é uma loteria onde os jogadores escolhem 5 números de um total de 80 possíveis. Os números que mais saem na Quina podem variar ao longo do tempo, pois é um jogo baseado em sorteio aleatório.

No entanto, algumas pessoas gostam de analisar os resultados passados para identificar padrões ou tendências.

Inicialmente, é essencial compreender alguns conceitos relacionados ao tema. Em suma, há três categorias de números nos resultados da Quina, a saber:

Números quentes: São os números que têm aparecido com frequência nos sorteios recentes.



São os números que têm aparecido com frequência nos sorteios recentes. Números frios: Refere-se aos números que têm aparecido com pouca frequência ou não têm sido sorteados recentemente.



Refere-se aos números que têm aparecido com pouca frequência ou não têm sido sorteados recentemente. Números atrasados ou vencidos: São os números que não são sorteados há um período considerável de tempo, em comparação com a média de sorteios.

Em resumo, os números mais frequentemente sorteados na Quina são: 4, 10, 15, 16, 18, 29, 31, 39, 44, 49, 52 e 53.