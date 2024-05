Os bancos abrem amanhã, quarta-feira (1º) de maio? Saiba como será o funcionamento dos bancos no Dia do Trabalhador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba tudo sobre o funcionamento dos bancos no Dia do Trabalhador 2024

O horário de funcionamento dos bancos na quarta-feira (1º) de maio, Dia do Trabalhador, estão sendo buscados por quem precisa utilizar os serviços bancários. Porém, antes de sair de casa, é preciso ter atenção.

OS BANCOS ABREM NA QUARTA-FEIRA (01/05)?



De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não vão abrir na quarta-feira (01/05).

"A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional", informa a entidade.

Os bancos só voltam o atendimento na quinta-feira (02/05).

Desta forma, se precisar pagar contas, depositar ou efetuar qualquer transação presencial, as pessoas devem buscar outras alternativas ao não funcionamento dos bancos no feriado do Trabalhador. Veja a seguir.

FUNCIONAMENTO DOS BANCOS NO FERIADO DO DIA DO TRABALHADOR

A Febraban orienta várias alternativas ao não funcionamento dos bancos na quarta-feira (1º) de maio, que são:

Para contas de consumo (água, luz, gás e telefone) e os carnês com vencimento na quarta-feira (01/05) poderão ser pagos, sem acréscimo de juros , no dia útil seguinte, quinta-feira (02/05).

e os poderão ser pagos, , no Em geral, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais;

Caso isso não tenha acontecido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com código de barras, deve-se agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos ;

; Os boletos bancários dos clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

A entidade ainda orienta que os clientes dêem preferência aos canais digitais dos bancos como Internet Banking e aplicativo para fazer pagamentos e transferências.

"Os canais digitais de atendimento estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário", declarou Walter Tadeu Faria - diretor adjunto da Febraban.