Mega-Sena concurso 2720: veja o resultado do dia 04/05

O resultado do concurso 2720 da Mega-Sena será divulgado neste sábado (4), às 20h.

O prêmio está avaliado em R$ 28 milhões, de acordo com a Caixa.

Por causa do feriado do Dia do Trabalhador, na última quarta (1º), a Mega-Sena só terá dois concursos nesta semana. Não houve sorteio na quinta (2).

Leia nesta matéria:

Resultado Mega-Sena 04/05/2024

Resultado Concurso 2720

Qual o prêmio da Mega-Sena?

Quais os dias para apostar na Mega-Sena?

Como comprar a Mega-Sena?

Como apostar na Mega-Sena?

QUAL O RESULTADO DA MEGA-SENA CONCURSO 2720 04/05/24?

Os números serão inseridos na matéria após o fim do sorteio.

QUAL O PRÊMIO DA MEGA-SENA?

A Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas de 01 a 60.

QUAIS OS DIAS PARA APOSTAR NA MEGA-SENA?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, às quintas e aos sábados.

COMO COMPRAR A MEGA-SENA?

É possível adquirir a Mega-Sena em casas lotéricas presencialmente. Online, pelo aplicativo da Loterias Caixa ou site de apostas da Caixa.

A aposta de 6 números custa R$ 5 e pode ser feita até às 18h do dia da aposta.

COMO APOSTAR NA MEGA-SENA?

Para apostar na Mega-Sena, basta o apostador escolher 6 números dos 60 disponíveis.

Acertando os 6, o vencedor leva a bolada de R$ 28 milhões.