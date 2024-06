Dia dos Namorados: Procon-PE encontra variação de preço maior que 360%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Trocar presentes como forma de lembrança, agradecimento e carinho. Oferecer um jantar, ir ao cinema, comemorar. São diversas formas de dizer 'eu te amo'. E, no intuito de ajudar o consumidor a pensar e a realizar seus desejos, em forma de presente, nesta quarta-feira (12), Dia dos Namorados, o Procon-PE esteve com seus fiscais nas ruas do Recife e de Olinda, realizando uma pesquisa de sugestões de presentes. Na ocasião, foram pesquisados 39 estabelecimentos comerciais e 33 itens.

Entre os serviços e produtos pesquisados, esteve na lista os seguintes itens: motéis, cinemas, restaurantes, vinhos e espumantes, cestas, flores, smartphones e perfumes importados. Nos itens pesquisados, foram encontradas diferenças de percentuais que chegam a uma variação de 360,43%, quando o assunto são os vinhos tintos ou brancos Português. Podendo ser encontrado por R$ 36,90, no seu menor preço e, por, R$ 169,90, no seu maior preço.

Em seguida, o que teve maior destaque foram os preços do buquê de flores com 06 rosas, com a variação percentual de 225%. Chegando ao seu menor preço por R$ 40,00 e, no seu maior preço, por R$ 130,00.

VARIAÇÃO EM CINEMAS E SUÍTES

O cinema apontou uma variação de 191,30%. Podendo ser encontrado dependendo da sessão, por R$23,00, no seu menor preço e, por, R$67,00, no seu maior preço. Já os motéis, as suítes simples com 2 horas de permanência chegaram a uma variação de R$ 157,51%. Podendo ser encontrado por R$ 69,90, no seu menor preço e, por, R$ 180,00, no seu maior preço.



“É importante que o consumidor faça a comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos e, também, considere a relação qualidade, preço do produto ou serviço. Além disso, deve-se avaliar nos produtos a procedência, validade e garantia do fabricante antes de realizar a compra”, explicou Liliane Amaral, Gerente de Fiscalização, do Procon-PE.



A pesquisa completa está disponível no site do Procon-PE, no seguinte endereço: https://www.procon.pe.gov.br/.