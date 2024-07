Festival REC’n’Play abre inscrições para sua sexta edição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O REC’n’Play - maior festival de tecnologia e inovação do Brasil - já tem data para voltar às ruas do Bairro do Recife, no centro da capital pernambucana. De 6 a 9 de novembro, o festival chega a sua 6ª edição com centenas de atividades gratuitas: palestras, workshops, oficinas, debates, arenas temáticas, shows e muita troca de conhecimentos, cultura e experiências. As inscrições gratuitas estão abertas no link: recnplay.pe.

Os quatro dias do evento, que é colaborativo, irão tomar as ruas e prédios históricos do Bairro do Recife para discutir o tema "O Futuro Nos Conecta". Ao todo, serão mais de 600 atividades divididas nos eixos temáticos de Cidades e Sociedade, Economia Criativa, Negócios e Tecnologia.

As discussões serão encabeçadas por nomes relevantes de diferentes áreas, para abordar o futuro nos mais diversos pilares, como no mundo do trabalho, na educação, no meio-ambiente e na ancestralidade, para responder à pergunta: diante de tantas mudanças que enfrentamos na atualidade, que futuros são possíveis em diferentes contextos? E como a tecnologia influencia nestas transformações?

NEGÓCIOS

Neste ano, a Arena de Negócios, destaque em 2023, volta a ser realizada com a promoção de conexões entre empreendedores, startups, empresas tradicionais e de tecnologia. Neste espaço, além de exposição de startups de diferentes níveis de maturidade, teremos ainda uma área voltada para networking e para conversas especializadas.

Para os interessados em jogos eletrônicos, a Arena Gamer, volta a trazer diferentes experiências com jogos e disputas virtuais - dessa vez, maior do que a construída nas edições anteriores. Computadores e consoles de última geração estarão disponíveis para que os participantes possam jogar alguns dos títulos mais renomados do universo gamer.

ÁREA PARA ROBÔS

Outra área que também ganhará mais espaço será a Arena de Robôs que trará exibição de robôs, batalhas, oficinas e desafios para todas as idades.

Uma das novidades desta edição é o espaço Inteligência Artificial onde reunirá ativações com imersões, vivências e experiências para todos os públicos de A a Z.

Conhecido como o Carnaval do Conhecimento, o festival nasceu como uma necessidade de aproximar a população do Recife às questões da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo, deixando como legado a construção de novas realidades para as pessoas e a capital pernambucana - e tudo com conteúdo completamente gratuito. O REC’n’Play 2024 é realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco.