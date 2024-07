O que abre e fecha no feriado de 9 de julho? Veja o que funciona em SP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta terça-feira, 9 de julho, o estado de São Paulo celebra o feriado que marca o início da Revolução Constitucionalista de 1932.

Além do ponto facultativo decretado nesta segunda-feira (08/07), o governo paulista informou sobre mudanças nos serviços oferecidos na capital.

O que funciona no feriado de 9 de julho?



Veja abaixo o esquema especial com informações sobre o funcionamento dos serviços na cidade:

Saúde

Os hospitais estaduais manterão seus serviços normais para urgências e emergências, incluindo pronto-socorros, internações e centros cirúrgicos.

Quanto aos postos de doação da Pró-Sangue, o da unidade do Hospital das Clínicas funcionará na segunda e terça-feira, das 8h às 16h.

Já em Osasco e Barueri, o funcionamento será apenas na segunda-feira, no mesmo horário, permanecendo fechados na terça-feira. Os demais postos estarão fechados nos dois dias.

As unidades da Farmácia Dose Certa terão expediente normal na segunda-feira e estarão fechadas na terça-feira.

O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), localizados na zona leste da capital, estarão fechados tanto na segunda-feira quanto na terça-feira.

Transporte

Haverá alterações no transporte público metropolitano durante o feriado.

Na segunda-feira, a frota de trens da CPTM funcionará normalmente. Já na terça-feira, durante o feriado, a operação será semelhante à de um domingo, com uma redução leve na frequência.

A equipe operacional estará atenta ao movimento de passageiros e ajustará a quantidade de trens conforme necessário para atender a demanda.

O metrô operará com horários de fim de semana durante todo o feriado.

Durante esse período, os passageiros do metrô poderão transportar suas bicicletas em qualquer horário. Diferentemente dos dias úteis, quando as bicicletas são permitidas apenas das 10h às 16h e das 21h até o fechamento do serviço, durante o feriado não há restrições de horário.

As bicicletas devem ser embarcadas apenas no último vagão, com um limite de até quatro bicicletas por viagem.

Os ônibus da EMTU seguirão a programação de horários de um dia útil na segunda-feira, enquanto na terça-feira operarão conforme os horários de fim de semana.

Alimentação

O Programa Bom Prato, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), manterá 31 das suas 75 unidades fixas abertas durante o feriado. Na segunda-feira, todas as unidades funcionarão normalmente.

As unidades que estarão operacionais são as seguintes: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

As unidades oferecem café da manhã a partir das 7h, almoço preferencial para idosos às 10h e para o público geral às 11h, além de jantar às 17h.

Burocracias

Todos os 242 postos do Poupatempo pelo estado estarão fechados para atendimento presencial durante o feriado de terça-feira.

No entanto, na segunda-feira, o funcionamento será normal, assim como na quarta-feira, mediante agendamento prévio.

Os serviços do programa permanecerão disponíveis virtualmente, acessíveis através do portal do Poupatempo, pelo aplicativo móvel, totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp no número (11) 95220-2974.

Pessoas com deficiência

Durante o feriado e na véspera, a maioria dos serviços oferecidos pelo governo de São Paulo para pessoas com deficiência estará fechada.

Com exceção do serviço de interpretação de Libras nas delegacias estaduais que atendem ao público, nenhum outro suporte ou serviço estará disponível.

As atividades retornarão ao funcionamento normal na quarta-feira (10/7).

Cultura