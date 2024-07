Empresa pernambucana de seguros comemora 45 anos e inaugura sistema de franquias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na quinta-feira (11), a Usina do Seguro, empresa pernambucana especializada em planos de saúde e seguros, promove um evento para comemorar seus 45 anos de atuação no mercado. A empresa também anunciará a inauguração de seu sistema de franquias, uma nova fase na história da Usina de Seguros.

O CEO da empresa, Ricardo Rodrigues, comenta sobre a importância desta conquista: "Estamos extremamente felizes em celebrar 45 anos de dedicação ao mercado de seguros. Este marco é resultado do nosso compromisso com a qualidade e a confiança que nossos clientes depositam em nós. Com o lançamento do nosso sistema de franquias, esperamos expandir nossa presença e levar nossos serviços a ainda mais pessoas."

Rodrigues também destacou as vantagens de aderir ao sistema de franquias da Usina do Seguro: "Nosso modelo de franquia foi desenvolvido para ser acessível e eficiente. Oferecemos suporte permanente e parceria com as principais seguradoras do mercado, garantindo que nossos franqueados tenham todas as ferramentas necessárias para ter sucesso. Além disso, nosso modelo de investimento inicial é bastante atrativo."

Apesar da baixa adesão dos brasileiros aos seguros de saúde e proteção patrimonial – apenas 25% da população possui seguro de saúde, 15% têm seguro de vida, 11% contratam seguro residencial e 30% dos carros têm seguro – o mercado de seguros no país é significativo, representando atualmente 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Existe uma oportunidade clara de crescimento, com o objetivo de expandir essa participação para 10% nos próximos 8 anos.

Segundo Rodrigues, a Usina do Seguro oferece três modelos de franquias, cada um adaptado a diferentes perfis de investidores:

HOME: Este modelo não exige estrutura física, necessitando apenas de um celular, notebook, assinaturas de internet, telefonia, CRM e marketing. O franqueado acessa sistemas de gestão e treinamento, e-mail padronizado e multicálculo, operando com suporte contínuo e acesso às principais seguradoras.

SMART: Exige caução, obras para imóvel de até 30m², móveis, adesivos e painéis, além de celular, notebook, internet, telefonia, CRM e marketing. O franqueado acessa sistemas de gestão, treinamento, e-mail padronizado e multicálculo, recebendo suporte contínuo e acesso às principais seguradoras.

PREMIUM: Requer caução, obras para imóvel de até 50m², móveis, adesivos, painéis luminosos, celular, notebook, internet, telefonia, CRM e marketing. O franqueado acessa sistemas de gestão e treinamento, e-mail padronizado, multicálculo, comunidades, mentorias, recebendo suporte contínuo e acesso às principais seguradoras.

A expectativa do gestor é bastante positiva. "Estamos confiantes de que o nosso sistema de franquias vai proporcionar um excelente retorno para nossos franqueados. Com um Payback recorde de até 3 meses, suporte contínuo e um time especialista de consultores técnicos e comerciais, oferecemos uma oportunidade única de crescimento e sucesso no mercado de seguros", finaliza Ricardo Rodrigues.