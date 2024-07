10 municípios com melhor e pior qualidade de vida em Pernambuco. Veja a lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fernando de Noronha, Recife, Olinda, Ingazeira, Caruaru, Carpina, Paulista, Quixaba, Petrolina e Camocim de São Félix são os dez locais que oferecem a melhor qualidade de vida à população de Pernambuco.



Dessa forma, o ranking dos melhores é formado por um distrito estadual (Noronha), três cidades da Região Metropolitana (Recife, Olinda e Paulista) e as seis demais do interior. O desempenho dos municípios pernambucanos está no Índice de Progresso Social - Brasil (IPS Brasil), um estudo inédito que avalia a qualidade de vida e o desempenho socioambiental dos 5.570 municípios brasileiros.

Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, o levantamento foi publicado nacionalmente no último dia 3.

No sentido inverso, quem aparece nas piores posições em condições de vida são os municípios de Carnaubeira da Penha, em último colocado, seguido de Paranatama, Jaqueira, Santa Filomena, Casinhas, Pedra, Ilha de Itamaracá, Inajá, São José da Coroa Grande e Jataúba. Dessa lista, apenas Itamaracá integra a RMR e as demais são cidades do interior do Estado.

No ranking dos melhores municípios para viver, Petrolina se destaca pela qualidade do meio ambiente, com nota de 74,51 e Orobó em educação (acesso ao conhecimento básico), com 83,40.

“Fernando de Noronha tem uma situação particular porque não é um município e tem condições diferentes como um arquipélago. O segundo lugar em Pernambuco fica com o Recife, uma tendência que costuma acontecer em outros Estados, com as capitais aparecendo com melhor qualidade de vida”, explica o coordenador do IPS Brasil, Beto Veríssimo.

O IPS Brasil traz notas de zero a cem, sendo os melhores resultados os que se aproximam do número máximo. O estudo trabalha com três dimensões: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades, além de 12 componentes e 53 indicadores. A ideia é trazer um raio-x abrangente da vida social e ambiental dos municípios.

PERNAMBUCO É DESTAQUE NACIONAL

No resultado geral do IPS Brasil, Pernambuco aparece em 17° lugar no País. Apesar de não estar no Top 10, o Estado se destaca em vários indicadores analisados pelo estudo. As melhores posições são em direitos individuais, em quinto lugar no Brasil; em qualidade do meio ambiente, na quinta colocação; e no indicador de educação, em sexto lugar.

“Na avaliação das emissões de gases do efeito estufa, Pernambuco não é um Estado que emite muito carbono. E também tem pouco desmatamento recente. Já teve no passado, mas nos últimos 30 anos diminuiu muito”, destaca Veríssimo.

Veja o ranking dos 10 melhores e 10 piores municípios de Pernambuco em qualidade de vida:

Melhores

1. Fernando de Noronha (Distrito)

2. Recife

3. Olinda



4. Ingazeira

5. Caruaru



6. Carpina



7. Paulista



8. Quixaba



9. Petrolina



10. Camocim de São Félix

Piores

1. Carnaubeira da Penha

2. Paranatama



3. Jaqueira

4. Santa Filomena

5. Casinhas

6. Pedra

7. Ilha de Itamaracá

8. Inajá

9. São José da Coroa Grande

10. Jataúba