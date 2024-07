Fernando de Noronha é o lugar com melhor qualidade de vida de Pernambuco, diz estudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O distrito estadual aparece em 1º lugar no ranking dos dez municípios com melhores condições de vida do Estado, no Índice de Progresso Social Brasil

O arquipélago de Fernando de Noronha é o lugar com melhor qualidade de vida para morar em Pernambuco. O distrito estadual aparece em primeiro lugar no ranking dos dez municípios com melhores condições de vida do Estado, no Índice de Progresso Social - Brasil (IPS Brasil).

Realizado pela primeira vez no Brasil, o estudo avalia a qualidade de vida e o desempenho socioambiental dos 5.570 municípios brasileiros. O levantamento foi elaborado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative e divulgado neste mês de julho.

Com uma pequena população de 3.167 pessoas residentes (IBGE 2022) e o diferencial de condições de ser um arquipélago, Noronha pontuou bem em vários indicadores do IPS Brasil, conquistando o primeiro lugar em Pernambuco e se destacando entre os mais de 5,5 mil municípios do Brasil.

A nota do IPS vai de 0 a 100, sendo a melhor nota a que mais se aproxima do valor máximo. O estudo se divide em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades, além de 12 componentes e 53 indicadores no âmbito dessas dimensões.

O maior destaque de Noronha foi na dimensão de necessidades humanas básicas (86,48), que mede componentes como água e saneamento básico; moradia, segurança pessoal e nutrição e cuidados médicos básicos.

DESTAQUE EM SANEAMENTO E SEGURANÇA

Com nota de 95,66, água & saneamento foi um dos itens responsáveis por puxar a nota de Fernando de Noronha para cima. Nesse componente, o arquipélago garante destaque nacional, ocupando a 64ª posição entre os mais de 5 mil municípios do País.

Enquanto o Estado e a capital pernambucana têm na segurança pública seu maior desafio, ocupando as piores posições no ranking nacional, Noronha aparece entre as 50 melhores do País. “O fato de ser um arquipélago no controle da criminalidade, porque é difícil cometer delito e conseguir sair da ilha. Sem falar na pequena população, que é mais fácil de garantir assistência”, destaca o coordenador do IPS Brasil, Beto Veríssimo.

LIBERDADE E DIREITOS COMO DESAFIOS

As notas de Noronha caem no IPS quando se trata da dimensão das oportunidades, que avaliam inclusão social, direitos individuais, escolhas individuais e acesso à educação superior. Isso mostra que a população tem dificuldade de acesso a programas de direitos humanos; a cultura e lazer. Também são precárias as condições de demanda de atendimento na Justiça e a paridade de gênero e de cor está longe de ser uma realidade.

VEJA QUAIS SÃO OS 10 MELHORES LUGARES PARA VIVER EM PERNAMBUCO:

1. Fernando de Noronha

2. Recife

3. Olinda

4. Ingazeira

5. Caruaru

6. Carpina

7. Paulista

8. Quixaba

9. Petrolina

10. Camocim de São Félix