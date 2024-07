Preço da gasolina: litro já passa dos R$ 6 em postos do Recife após aumento da Petrobras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois do anúncio da Petrobras, no início da semana, sobre o aumento R$ 0,20 do preço do litro da gasolina - reajuste de 7,12% para as distribuidoras -, os motoristas já estão sentindo no bolso o impacto do reajuste nas bombas de combustível. O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, foi de R$ 0,15 por litro.

Em alguns postos da Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (11), já é possível encontrar o preço do litro da gasolina acima de R$ 6,00. Em um posto de combustível, no bairro da Madalena, na Zona Norte da capital, o litro de gasolina está sendo comercializado ao preço de R$ 6,25, enquanto que o álcool, que também sofreu reajuste, o litro está sendo vendido a R$ 4,85.

"A gasolina deu um aumento muito grande para gente que é motoboy e roda bastante para fazer entregas. Complicou bastante", reclamou André Rodrigues, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Entretanto, alguns postos ainda estão vendendo a gasolina o preço anterior, ou seja, abaixo de R$ 6,00. "Passei por aqui na Avenida Abdias de Carvalho e vi que esse posto estava com o preço de antes. Por isso que parei logo para abastecer", disse a administradora Cristiane Barros, que conseguiu comprar o litro de gasolina a R$ 5,69.

De acordo com a Petrobras, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte.

Segundo a Estatal, esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a Petrobras havia modificado o preço do produto havia sido em 21 de outubro de 2023, quando houve redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano (16%).