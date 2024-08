Tim busca parceiros comerciais interessados no segmento de Telecom em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com o diretor de vendas da regional Nordeste, Bruno Talento, o segmento é um dos que mais cresce no Brasil, sendo um serviço essencial

A Tim está em busca de novos parceiros comerciais para atuar no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) na Bahia. O parceiro TBP (TIM Business Partner) – como é chamado – é destinado a empresários ou comerciantes que queiram atuar na área de vendas neste ramo.

Entre os benefícios oferecidos para os parceiros pela Tim estão, segundo a empresa, remuneração atrativa, acompanhamento e auxílio na gestão/desenvolvimento do negócio, ofertas competitivas para o mercado PME, treinamento dos vendedores do parceiro, programa de incentivo às vendas para o parceiro e sua equipe, programa de relacionamento e ferramentas de apoio às vendas para os vendedores.

De acordo com o diretor de vendas da regional Nordeste, Bruno Talento, o segmento é um dos que mais cresce no Brasil, sendo um dos serviços mais essenciais para a sociedade, o que reforça a sua importância. E por essa razão, a Tim mantém o compromisso de expansão em Pernambuco e reforça a sua atuação, abrindo novas oportunidades para parceiros comerciais que desejem atuar numa das regiões mais estratégicas para a companhia. "Para aqueles que desejam entrar no mercado de Telecom, essa é uma grande oportunidade, com possibilidades de crescimento e rentabilidade", disse ele.

Tim em Pernambuco

Vale destacar que Pernambuco é uma região que concentra fortes investimentos da Tim. Como resultado, a operadora está presente em todos os municípios do Estado com a rede 4G, e é a única a cobrir 100% dos bairros de Recife com a tecnologia 5G, além de estar presente também com a rede de quinta geração em mais 11 municípios do Estado : Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata, com previsão de expansão para mais cidades da região.

Quem tiver interesse, pode se cadastrar no site da empresa ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected]