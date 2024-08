Conheça a aposta da SHEIN com a chegada de loja física em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espaço ficará aberto ao público de forma temporária de 15 a 18 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco

Experiência para o consumidor, conexão e variedade de produtos são as promessas para a chegada da pop-up da SHEIN Brasil em Pernambuco. Do dia 15 ao dia 18 de agosto, das 9h às 22h, no Pernambuco Centro de Convenções, o público vai poder conhecer a loja e encontrar peças que só estavam disponíveis em formato digital.

O evento trará uma curadoria de mais de 15 mil peças, entre elas roupas femininas, masculinas, infantis, plus size, pets e, pela primeira vez, acessórios como bolsas, óculos de sol, e peças de moda praia e esportiva. Após passar por Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, a loja chega em Olinda com o mote “O mundo em um só lugar", tanto pela proximidade da cidade com Recife, como pela atividade multinacional. da marca.

EXPERIÊNCIA E CONEXÃO

Raquel Arruda, Diretora de Marketing da SHEIN Brasil, em entrevista ao JC, reforçou que o intuito da loja é aproximar o consumidor. “As pessoas amam e se conectam com a nossa marca, então estar onde os nossos clientes estão é muito importante”, afirma. Raquel ainda ressalta que é um momento de se aproximar e conhecer os clientes, entender como eles chegaram ali e o que gostam de consumir.

Ela também afirma que o perfil de consumidor é predominantemente "geração Z", ou seja, que nasceram em meados da década de 1990, mas que em ações físicas e presenciais como essa, eles conseguem ampliar o público e ver pessoas de várias idades. Por isso, a expectativa da marca é receber dois mil visitantes por dia em Olinda. “É uma oportunidade para que as pessoas possam tocar, experimentar as nossas roupas no provador disponível e levar para casa na hora da compra, diferente do nosso aplicativo. Então é um momento de conexão e acessibilidade”, convida Raquel.

A diretora de Marketing também compartilhou alguns números. Nas edições anteriores, ela anunciou que a pop-up do Rio de Janeiro vendeu 80% do estoque e em Curitiba, com maior número de peças, foi vendido 60%. “Nos preocupamos em disponibilizar itens novos durante todos os dias de pop-up, então não faltam produtos, pois todos os dias tem reposição”, reforça Raquel. Ao todo, em média, o valor das peças varia entre R$28 e R$97.

PROXIMIDADE

Não só em Olinda, mas em todas as pop-ups que já tiveram no Brasil, a SHEIN busca analisar o perfil do consumidor, estudar o público local e disponibilizar peças de maneira personalizada de acordo com cada cidade. Pensando nisso, eles traçam perfis de consumo da região para trazer o que o cliente mais gosta. Não é em vão que em Olinda eles irão trazer de forma inédita acessórios litorâneos e peças que remetem à rotina movimentada da cidade.

“É uma cidade, um estado que melhor simboliza essa mistura entre natureza e urbano, dia e noite, natureza e tecnologia. Então nessa primeira passagem, a gente quer oferecer uma experiência de compra completa com variedade de estilos para reforçar nosso compromisso em adicionar cada vez mais brasilidade ao portfólio”, diz Raquel. A SHEIN planeja seguir com o modelo de pop-up em outras cidades do Brasil ainda neste segundo semestre.

O evento tem entrada gratuita com cadastro pelo Sympla a partir do dia 6 de agosto, às 12h, e todos os visitantes terão 10% de desconto, sem valor mínimo. A equipe da SHEIN reforçou que estão preparados para todos os dias terem diversas peças, mas, caso o cliente queira um produto que já esteja esgotado, terá um espaço para realizar compras online com desconto especial.

A SHEIN

Uma das lojas globais mais conhecidas internacionalmente, a SHEIN foi criada em 2020 e tem a sua sede em Singapura, mas, desde 2022, atua também no Brasil. A multinacional tem como foco peças de beleza, moda, lifestyle, entre outras categorias, com formato 100% digital. Uma curiosidade é que a palavra SHEIN significa “ela no centro da moda”.

Pop-up da SHEIN em Pernambuco

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Professor Andrade Bezerra, s/n – Olinda

Datas: 15 a 18 de agosto

Horário de funcionamento: das 9h às 22h

Os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira (6), às 12h no link: https://br.shein.com/campaigns/pernambuco_pop_up