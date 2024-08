Pernambuco sedia primeira edição da feira Multimodal Nordeste 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com tradição histórica no setor logístico, Pernambuco inaugura a feira Multimodal Nordeste 2024, realizada no Recife Expo Center, no Bairro do Recife

Começa nesta terça-feira (6) no Recife a primeira edição da feira Multimodal Nordeste 2024, que se entende até a quinta-feira (8). O evento também marca a abertura do Recife Expo Center, novo centro de convenções localizado no bairro de São José.

A feira acontece no Pavilhão Sul do Recife Expo Center com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 250 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região.

O evento leva a assinatura da Insight Feiras e Negócios, que figura como uma das principais promotoras de feiras de negócios do Nordeste (B2B), com uma cartela de eventos próprios contemplando ainda a HospitalMED, considerada a segunda maior para o setor hospitalar do Brasil; a HFN – Hotel & Food Nordeste, voltada para o segmento de bares, restaurantes, hotéis e afins; e a EFN – Expo Franquias Nordeste, direcionada ao setor de franchising e empreendedorismo; além da organização da Super Mix, destinada ao varejo.

“A Multimodal será nossa sexta feira do nosso portfólio. Estamos sempre com os olhos voltados ao mercado e à economia pulsante no Nordeste. Estamos atendendo uma solicitação do setor de logística, que carecia de um evento para reunir os principais players em um mix de expositores que pudesse apresentar soluções para expansão do segmento”, afirma Carol Baía, diretora da Insight Feiras e Negócios.

A escolha de Pernambuco como sede do evento se deu por sua tradição como um hub logístico estratégico no Nordeste. “Com sua localização privilegiada, infraestrutura em expansão e investimentos contínuos em modernização portuária e conexões aeroportuárias, o estado se firma como um elo crucial no transporte de mercadorias não apenas para o Nordeste, mas para todo o País”, destaca o empresário do setor logístico e sócio da Multimodal, Domênico Carneiro.

LOGÍSTICA NACIONAL

A Multimodal Nordeste 2024 não apenas fortalece a posição de Pernambuco no cenário logístico nacional, mas também proporciona um ambiente propício para networking, troca de experiências e negócios entre os participantes. Com expectativas de atrair um público diversificado, incluindo representantes do setor público e privado, a feira promete ser um marco para o desenvolvimento econômico e infraestrutural da região.

Durante os três dias de evento, além da feira, os participantes terão a oportunidade de explorar um conteúdo diverso apresentado no auditório coordenado pelo Cone Multimodal dentro do pavilhão com o objetivo de discutir as últimas inovações tecnológicas, conhecer casos de sucesso e apresentar políticas públicas que impactam diretamente a eficiência e competitividade logística no Nordeste brasileiro.

O credenciamento está aberto e as inscrições podem ser feitas através do site oficial da Multimodal Nordeste 2024. A feira é direcionada a comércios varejistas, atacadistas e e-commerce, indústrias de todos os segmentos, profissionais da cadeia de suprimentos, empresas usuárias de portos e aeroportos, órgãos públicos e associações, profissionais de logística e do comércio exterior, empresários, estudantes e público em geral.

O evento tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da NEQ Empilhadeiras, apoio da Mais Vida Cobertura Médica e Travelex Bank, além do apoio institucional da Associação Nordestina de Logística (Anelog), da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), da Rede CIN e as federações FIEPE, FIEA, FIEPB, FIEPI, FIERN e FIEB.

O evento pode ser acompanhado pelas redes sociais e pelas atualizações no site do Recife Expo Center: (@recifeexpocenter) e o site www.recifeexpocenter.com.br

Serviço:

Data: 6 a 8 de agosto de 2024

Horário: 14h às 20h

Local: Recife Expo Center – Pavilhão Sul

Endereço: Cais Santa Rita, 46, São José, Recife – PE.

Instagram: https://www.instagram.com/feiramultimodalne

Site: https://multimodalnordeste.com.br