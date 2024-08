Recife inaugura três Centros Produtivos para estimular empregos e renda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Equipamentos funcionam nas escolas profissionalizantes de Casa Amarela e do Vasco da Gama. As unidades são dedicadas à Serralharia e à Moda

Os três primeiros Centros Produtivos do Recife, instalados na Zona Norte, foram entregues à população. Os novos equipamentos vão atender os segmentos de Serralharia e Moda e estão localizados nas escolas profissionalizantes do Vasco da Gama e da Estrada do Arraial, em Casa Amarela. Podem utilizar os espaços qualquer morador da capital pernambucana com idade a partir dos 14 anos. Ao todo, foram investidos R$ 481 mil na estruturação das três unidades.

No Centro Produtivo de Serralharia Vasco da Gama os recifenses terão um espaço bem equipado para a produção artesanal de móveis e objetos de decoração, além de estrutura para adereços de agremiações carnavalescas. O espaço também oferecerá vitrine de lojas, barbearia, estrutura cenográfica de festas e feiras.

Já o Centro Produtivo de Moda, no mesmo bairro, conta com uma de Sala de Costura, onde estarão instaladas 27 máquinas de vários tipos, bem como uma Sala de Modelagem e outros espaços dedicados ao Corte e à Serigrafia. A proposta é que o equipamento atenda desde demandas em costura de roupas, fardamentos, moda praia, até pequenos reparos, incluindo substituição de zíper, feitio bainha, além da customização de roupas, fantasias e abadás. Para as duas unidades do Vasco da Gama a Prefeitura investiu R$ 331 mil.

O Centro Produtivo de Moda Estrada do Arraial, por sua vez, oferece os mesmos serviços do Centro Produtivo Vasco da Gama, com Salas de Modelagem e Corte e Costura. Com um detalhe que o diferencia: como ele vai funcionar na Escola Profissionalizante Dom Bosco, onde já existe um Curso de Corte, Costura e Serigrafia. O espaço passará a funcionar como laboratório para os alunos desses cursos, no horário da tarde. Nessa unidade o investimento foi de R$ 150 mil.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves, destaca a importância dos Centros Produtivos para a empregabilidade e geração de emprego e renda na cidade. “Recife avança ainda mais, dando um importante passo para a geração de trabalho e renda, reconhecendo e fortalecendo as habilidades da população. E dando valor à essa gente que, na maioria das vezes, só precisa de uma oportunidade para aprender, para ganhar novos conhecimentos, e assim crescer e se desenvolver no mercado de trabalho” afirma a gestora.



PÚBLICO-ALVO E PRODUÇÃO

Os três Centros Produtivos vão atender pessoas de todas as idades de forma gratuita, preparando os interessados para a empregabilidade e autonomia econômica e financeira, valorizando o protagonismo social e a formação cidadã. Nos períodos da manhã e noite, o espaço está disponível para quem deseja aprender uma nova profissão e, posteriormente, empreender e gerar sua própria renda.



Os interessados em ingressar numa nova profissão devem se dirigir aos Centros Produtivos levando seu documento com foto e comprovante de residência para se cadastrar. A população que vai em busca dos serviços que os equipamentos oferecem serão atendidas nos horários de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados das 7h às 16h.

Os Centros Produtivos do Recife já estão confeccionando peças de roupas, artigos de cama e mesa, consertos e outros produtos para atender às demandas do mercado. Recentemente, o Centro de Moda Estrada do Arraial entregou o acabamento de 600 lençois de cama para uma empresa há mais de 40 anos no ramo. Pela rapidez na entrega e qualidade do serviço, a mesma empresa já demandou mais 700 peças para a unidade do Vasco da Gama. O valor do serviço é distribuído entre os alunos, de acordo com o volume de produção individual.