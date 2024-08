No segundo dia da 3ª Expo Preta RioMar, Zezé Motta e Dona Carmem Virginia falam sobre empreendedorismo e resistência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No segundo dia da Expo Preta RioMar, dois grandes nomes da cultura e do ativismo negro no Brasil trouxeram valiosas reflexões ao público: a chef pernambucana Dona Carmem Virginia e a atriz e cantora Zezé Motta. Em uma noite de muita emoção, sabedoria e inspiração, as duas compartilharam suas trajetórias, destacando a força e a resiliência das mulheres negras em suas respectivas áreas.

Dona Carmem Virginia, conhecida por sua autenticidade na cozinha e no empreendedorismo, emocionou as pessoas presentes ao relembrar a importância da herança cultural e familiar em sua trajetória. "A receita mais incrível da minha vida, aquela que me sustenta, é a galinha de cabidela da minha avó. Ela me deixou casa, estudo e essa receita, que é minha maior herança", disse a chef, que hoje lidera dois restaurantes, o Altar Cozinha Ancestral do bairro de Santo Amaro e o de São Paulo, na Vila Madalena. Durante o painel mediado pelo jornalista Pedro Lins, ela ressaltou a importância de se valorizar como produto e marca, uma virada de chave em sua carreira. "Carmem Virginia tem que estar em lugares pontuais, onde ela vai ser vista, lembrada e comprada", afirmou, destacando a importância de eventos como a Expo Preta para alavancar negócios.

Já Zezé Motta, uma das maiores personalidades da arte e do ativismo negro no Brasil, compartilhou sua experiência de mais de 50 anos de carreira e o impacto da militância em sua vida. "Fui aluna de Lélia Gonzales. No primeiro dia de aula, foi ela quem me ensinou que não há mais tempo para lamúrias", recordou Zezé, em referência à socióloga e ativista, reforçando a necessidade de ação e resistência diante do racismo. A atriz também refletiu sobre os desafios enfrentados por artistas negros e a importância de eventos que dão visibilidade à cultura e ao afroempreendedorismo.

A programação do sábado ainda contou com painéis sobre educação financeira, com Vivi Silva; Saúde e Corpo em Movimento, com Briê Silva, Helayne Sampaio e intervenção artística de Twerk Recife; e sobre a realidade das travestis negras, uma enriquecedora troca de experiências entre Jarda Araújo, Rainha de Recife e Gaby Lima. Ainda teve muita música, com o Afrobaile B2B Baile Charme e a DJ Milena Cinismo.

ÚLTIMO DIA

Neste domingo, último dia da Expo Preta, a programação gratuita e para toda a família começa com uma apresentação de maracatu da Cia Agebês - Maracatu Nação Porto Rico e uma roda de samba para o público infantil com a educadora Kemla Baptista. O evento, que ocorre no Piso L3 do RioMar, abordará ainda temas como o racismo religioso, com Neto de Osa e Janielly Azevedo; e o papel das pessoas aliadas no combate ao racismo, que reúne Ana Paula Azevedo, Carol Figueiredo e Ana Helena Ithamar Passo. Na sequência, o já tradicional desfile de moda neste ano contará com todas as marcas presentes. O painel Vivências Ancestrais, com Vera Baroni, Maria Helena Sampaio e Tayná Passos fecha a programação de conteúdo, seguido pelo Afrobaile B2B Baile Charme e a DJ Léa encerrando a noite.

AFROEMPREENDEDORISMO

A exposição de afroempreendedorismo continua neste domingo, com 24 estandes de empreendedores negros de várias partes de Recife, ampliando as oportunidades de visibilidade e negócios. Entre os produtos expostos, há desde moda artesanal, joias autorais até cosméticos naturais e alimentação vegana, além de serviços de tranças, corte de cabelo e unha em gel.

A 3ª Expo Preta RioMar tem produção do IJCPM e RioMar Recife, em parceria com Mari Passos (Produtora Mari Passos) e Rafaela Gomes (Kilombo Urbano), além de consultoria do Instituto Enegrecer. Desde sua criação, em 2022, o evento destaca-se como uma plataforma de valorização e impulsionamento de pessoas afroempreendedoras.

Mais de 100 pequenos empreendimentos já foram impactados nas edições anteriores, através da ampliação de sua visibilidade e geração de novos negócios. Já na primeira edição, a Expo foi reconhecida com o primeiro lugar no Prêmio Abrasce, na categoria Newton Rique de Sustentabilidade.