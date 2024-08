Tim paga cashback no Pix para clientes pré-pago

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para receber o dinheiro, em valores estipulados de acordo com a recarga, basta o cliente informar sua chave Pix e efetuar ao colocar 'crédito' no app

A Tim anunciou nesta quinta-feira (22) o lançamento de uma oferta inédita: o TIM Pré XIP, que vai enviar dinheiro para a conta corrente dos usuários via Pix para recargas efetuadas por meio do app Meu Tim. A operadora também vai liberar o WhatsApp para troca de mensagens durante o mês todo, mesmo após esgotado o prazo dos benefícios do TIM Pré XIP, que valem por um período determinado de acordo com o valor de recarga.

“O Brasil tem mais de 750 milhões de chaves Pix cadastradas. Acreditamos que é a notificação preferida nos celulares da população. E a Tim lidera novamente os movimentos do mercado ao disponibilizar mais um benefício palpável para o cliente, em uma ação disruptiva e que quebra barreiras no setor de telecomunicações. Seguimos ainda com outras parcerias – como o desconto no Zé Delivery, o Prime Vídeo Versão Celular e o WhatsApp liberado o mês todo, entregando a melhor oferta pré-paga e transformando a recarga em um verdadeiro investimento em troca de conteúdos e vantagens”, comenta Fabio Avellar, VP de Receitas da Tim.

Para receber o dinheiro na conta, basta o cliente informar sua chave Pix e efetuar uma recarga no app Meu Tim. Novos usuários também podem realizar a primeira recarga em outros canais – como lojas e bancas de jornal – para terem acesso aos benefícios, mas as demais precisam ser feitas pelo aplicativo para continuarem recebendo o dinheiro via Pix. Quem fizer uma recarga a partir de R$ 30, recebe R$ 3 via Pix. Para recargas abaixo desse valor, será depositado R$ 1 via Pix. O limite é de um depósito a cada três dias.

De acordo com a Tim, o Pré XIP passa a ser o pré-pago mais completo do mercado, com serviços de entretenimento, saúde e educação, além de pacotes robustos de internet e possibilidade de adição de bônus de dados. Com exceção do WhatsApp, liberado agora durante todo o mês, a maior parte dos benefícios são válidos por um período determinado de acordo com o valor de recarga. Quem recarrega R$ 30, por exemplo, tem – por 30 dias – pacote de internet, streaming de vídeo com o Prime Vídeo Versão Celular, ligações e SMS ilimitados.