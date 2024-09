Instituto JCPM promove inclusão e diversidade através do Conexão Juventude

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 5 mil jovens participarão do evento em quatro capitais do Nordeste, começando pela abertura no Teatro RioMar Recife, nesta quinta-feira (29)

No mês em que se celebra o Dia Internacional da Juventude, o Instituto JCPM de Compromisso Social promove o Conexão Juventude, sob o tema DiverCidade, com o objetivo de promover debates sobre diversidade e inclusão nos territórios urbanos.

Cerca de 700 estudantes moradores de comunidades da Zona Sul do Recife se reunirão para a abertura do evento no Teatro RioMar, no Pina, nesta quinta-feira (29), a partir das 14h.

“Sob a óptica artística, os jovens fazem uma leitura de temas que consideram prioritários, como meio ambiente, respeito a diferenças e garantia de oportunidades para uma juventude diversa em suas origens social e étnica, perspectivas religiosas, políticas e de orientação sexual e de gênero”, destaca a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM e responsável pelo Instituto, Lúcia Pontes.

Programação

O Conexão Juventude é realizado simultaneamente em quatro capitais do Nordeste – Recife, Aracaju, Fortaleza e Salvador. A programação tem mais de 60 atrações de dança, música, produção e exibição de curtas, exposições fotográficas e passeios por roteiros históricos e ecológicos pelas cidades-sedes.

Quem assume o protagonismo das produções são os 5 mil jovens participantes do evento.

No Recife, serão três dias de programação, que iniciam nesta quinta-feira (29) com a abertura no Teatro RioMar.

Além de apresentações de dança, haverá um painel de conteúdo sobre um olhar da cidade sob a óptica da diversidade, mediado por Jurema Fox.

Comparecerão o grafiteiro e arte-educador Afro G, a DJ e curadora do Brega Kananda PX, e Luana Maia, jovem travesti do Ibura, ativista pelos direitos humanos de pautas voltadas para a juventude periférica LGBT+.

Para encerrar a programação de abertura, o evento conta com show do cantor Gabriel o Pensador.

No dia 30 os jovens se reúnem no Cinemark para exibição de curtas produzidos durante oficinas de audiovisual, seguido de debate.

No domingo, 1º de setembro, o encerramento será com o Pedal Mobilidade e Cidade, percorrendo de bicicleta seis quilômetros entre a Zona Sul e o Marco Zero, no Recife Antigo.