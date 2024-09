Pernambuco registra 7,5 mil novas carteiras assinadas em julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco registrou, pela sexta vez no ano, saldo positivo de empregos. O Estado gerou 7.578 novos postos de trabalho em julho de 2024, quantitativo 72,7% maior do que o observado no mesmo período do ano passado (4.388).

Com o resultado, são acumulados 25.172 novos empregos formais criados de janeiro a julho deste ano, representando crescimento de 146% em relação aos sete primeiros meses de 2023. Os dados são do Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta quarta-feira (28).

“Acompanhar mês a mês o crescimento da geração de emprego em Pernambuco enche os corações de cada integrante do governo de felicidade. Isso mostra que os esforços que vêm sendo empreendidos estão dando frutos, que os pernambucanos e pernambucanas estão tendo mais oportunidades e que o nosso Estado está, mais uma vez, em uma rota de desenvolvimento. A mudança começou, não dá pra voltar atrás”, disse a governadora Raquel Lyra.

O resultado de julho se destaca pela homogeneidade na geração de empregos em Pernambuco. Pela primeira vez no ano, o Estado criou postos de empregos de forma significativa em quatro grandes setores da economia, além de repetir o bom resultado do mês anterior com saldo positivo em todos os setores.

“Vale destacar o crescimento do setor agropecuário, que mais do que duplicou o número de carteiras assinadas em relação a junho, puxado, principalmente, pelo cultivo de lavouras permanentes com destaque para produção de uva e manga”, explica a Secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires.

SETORES

Todos os cinco grandes setores produtivos em Pernambuco tiveram saldo de empregos positivo no mês de julho deste ano. O resultado foi puxado, principalmente, pelos setores de Serviços (com 2.725 novos postos), Agropecuária (1.526) e Comércio (1.522). Em seguida, vieram Indústria (1.367) e Construção (438).

O setor de Serviços, grande destaque no mês de julho, teve seus principais resultados motivados pelos novos postos de trabalho criados nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (1.462), seguidas pelas atividades econômicas em alojamento e alimentação (741).

No Recife

O Recife apresentou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada pelo sétimo mês consecutivo no ano. A capital pernambucana adicionou mais 1.214 postos de trabalho formais à economia no mês de julho, atingindo 13.700 de janeiro a julho.

O volume é responsável por 54,43% dos postos de trabalho de Pernambuco gerados no ano inteiro - todo o estado foi registrou saldo positivo de 25.172. Desde janeiro de 2021, já foram criados 91.263 empregos formais no Recife, elevando o estoque de empregos na cidade à marca de 553.735.



“O emprego é um dos principais indicadores de bem-estar social e econômico e tem sido prioridade nas nossas ações como gestão pública. Uma das formas de viabilizar o emprego é fortalecer as condições para que as empresas tenham um ambiente favorável para investir e criar postos de trabalho. É isso que nós buscamos no diálogo com o setor privado e olhando como a gestão pode contribuir nesse processo. O resultado é a confiança do investidor, poder entregar todos os sete meses do ano com saldo positivo na geração de empregos, sendo mais da metade de todo o Estado no acumulado de 2024”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Em relação ao mês de julho, o saldo de 1.214 é resultado de 18.580 admissões e 17.366 desligamentos. O setor de Serviços, pelo destaque do segmento na economia da cidade, foi o principal responsável pela geração de empregos, com a contratação de 11.489 profissionais e o desligamento de 10.448, resultando em um saldo positivo de 1.041 empregos. Os setores de Comércio (325) e Construção (3) também fecharam com saldo positivo e contribuíram com a conta. Já os setores da Indústria e da Agropecuária apresentaram saldo negativo de -148 e -7, respectivamente.

Estratificando os dados por gênero, escolaridade e idade, em relação ao sexo dos contratados, as mulheres representaram a maioria, com 749 novos empregos contra 465 para homens. Os profissionais com ensino médio completo apresentaram o melhor saldo positivo por grau de instrução, com 1.508 contratações em julho de 2024. Quanto à faixa etária, o maior número de contratações ocorreu entre os 18 e 24 anos, totalizando 1.447 novos empregos.

NOVO CAGED

O Novo Caged é um método de geração de estatísticas do emprego formal que capta informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e do sistema Empregador Web.

A partir dos dados reunidos, é possível calcular a subtração entre o número de admissões e o de demissões ocorridas em um determinado período, obtendo-se o saldo (positivo ou negativo) de postos de trabalho formal.