Novo centro de distribuição do Mercado Livre, no Cabo de Santo Agostinho, vai gerar 1.500 empregos em Pernambuco

A vice-governadora de Pernambuco Priscila Krause participou, nesta terça-feira, 27, da inauguração do novo Centro de Distribuição do Mercado Livre no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Até o fim do ano, a empresa vai gerar 500 novos empregos e a perspectiva é de chegar a 1.500 empregos em 2025.

“A gestão da governadora Raquel Lyra está empenhada para melhorar o ambiente de negócios no Estado, trazendo medidas que buscam desburocratização e simplificação para desenvolver ainda mais nosso Polo Logístico”, disse Priscila Krause. “Com as mudanças que fizemos, por exemplo, agora uma encomenda pode ser enviada no mesmo pacote independente do número de vendedores, desde que o destinatário seja o mesmo. São medidas importantes que colocam o Governo ao lado de quem empreende, gerando novas oportunidades para nossa gente”, completou.

A atração desse empreendimento no Estado foi impulsionada pela atualização de regras tributárias realizadas pelo Governo de Pernambuco, como a possibilidade de atividade comercial direta no mesmo espaço do operador logístico; o fim da exigência de inscrição estadual para empresas que utilizavam o espaço sem filial em Pernambuco; e o fim da exigência de pacotes distintos para fornecedores distintos, mesmo quando os produtos eram destinados a um só cliente no mesmo endereço.

O diretor de Logística do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, destacou que era um desejo antigo do Mercado Livre chegar em Pernambuco para assim avançar nas operações no Nordeste. “Com essa operação aqui, a gente vai chegar muito mais rápido em outras localidades com os produtos de vendedores que estão na plataforma e no estado de Pernambuco, mas também com vendedores de outras localidades do País. Além disso, vamos levar os produtos dos vendedores pernambucanos para o Sudeste, para o Sul e também atingir outros mercados e outros consumidores”, revelou.

Já o CEO do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, destacou que a abertura deste centro de distribuição reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico local. “Estamos criando oportunidades para os pequenos e médios empreendedores prosperarem no ecossistema digital”, frisou.

O novo centro de distribuição do Mercado Livre em Pernambuco é o segundo da companhia no Nordeste e faz parte do plano de expansão da companhia em todo o País na ordem de R$ 23 bilhões. Além da vice-governadora, participaram da inauguração o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; e a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires Vieira.