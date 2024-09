Campus Party Nordeste transforma a Arena de Pernambuco em um grande parque tecnológico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Proporcionar uma experiência lúdica e marcante que transforme a vida do público recifense. Essa é a proposta da Arena Open - um espaço gratuito e aberto ao público - na Campus Party Nordeste. O evento, que acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 5 e 8 de setembro, trará diversas atrações e atividades que tanto os aficionados por tecnologia, games, empreendedorismo e o universo STEM quanto aos curiosos poderão experimentar de forma gratuita a partir do dia de hoje.

Para crianças e adolescentes, o destaque da Campus Party é a Campus Kids, promovido pelo programa Include, do Instituto Campus Party. No espaço, serão realizadas quatro oficinas: "Faça sua própria lanterna Maker", onde as crianças aprenderão a criar uma lanterna personalizada, capaz de projetar símbolos divertidos; "Crie uma mão robótica sustentável", que ensinará os jovens a montar uma mão mecânica funcional com materiais recicláveis; "Construa um robô escovinha", onde as crianças terão a oportunidade de explorar ciência e criatividade; e "Crie seu primeiro jogo com IA", que abordará o tema do momento, permitindo ao público juvenil aprender a treinar uma inteligência artificial e programar um jogo interativo.

O público presente na área gratuita da CPNordeste também terá a oportunidade de acompanhar um campeonato de robótica. O torneio, realizado em parceria com a OffSeason Pernambuco, contará com 10 equipes competindo em uma arena, na qual entram quatro equipes por vez e competem 2x2, em formato de alianças. A disputa acontece nos dias 7 e 8 de setembro. Ainda na área de robótica, a Arena Open terá a parceria da Robocore, onde o público poderá participar in loco de partidas de hockey de robôs.

Outra atração que promete entusiasmar o público na área gratuita da Campus Party é a Arena de Drones Petrobras. O espaço oferecerá ao público a oportunidade de aprender a pilotar drones e assistir a demonstrações de voo. Além disso, contará com workshops de montagem de drones e o uso de inteligência artificial integrada à ferramenta Google Gemini.

"A área open da Campus Party Nordeste é mais do que um espaço gratuito; é um local de oportunidades. Quando vemos o público explorando, aprendendo e se conectando com novas tecnologias, entendemos que estamos plantando sementes para o futuro. Queremos que cada pessoa que passe pela CPNordeste se sinta inspirada e perceba que o conhecimento é a chave para transformar histórias. Assim, nas próximas edições, eles não serão apenas visitantes, mas os novos campuseiros, prontos para criar e inovar junto com a gente. É essa jornada de transformação que torna a Campus Party tão especial", exalta Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil.

Cada vez mais presente na vida dos jovens, os torneios de eSports são atrações imperdíveis na CPNordeste. A Arena Campus Play e o Espaço Login trazem não só os tradicionais campeonatos de games, mas também workshops e palestras sobre temas relacionados ao universo dos jogos eletrônicos.

Pela primeira vez na região, a Campus Party Nordeste trará a competição gastronômica Printer Chef. Nesta disputa, os participantes deverão elaborar pratos a partir de alimentos produzidos em uma impressora 3D. O vencedor disputará a final nacional em 2025. Além disso, o espaço contará com um laboratório de neurometria, monitorando as ondas cerebrais dos participantes enquanto degustam os alimentos, com esses dados sendo analisados por uma inteligência artificial.

A Arena Open também contará com uma loja da Campus Party e espaços produzidos por parceiros e patrocinadores, como o Sebrae e o Governo de Pernambuco. E para chegar ao evento, foi disponibilizada uma operação especial de ônibus do Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM. A partir da quarta-feira (04) até o domingo (08), as linhas 047-TI CAMARAGIBE/ARENA e 048-TI TIP/ARENA serão ativadas a partir das 9h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10).

A Campus Play e o Login são os espaços focados em falar de games de forma divertida, direta e profissional, mostrando que existe muito mais entre os games e o mercado. O Espaço Login receberá diversas atrações entre palestras, workshops e atividades ligadas aos jogos digitais, e-sports, stream e a profissionalização do universo de games. Já a Campus Play sediará três Campeonatos de Games. Entre os torneios disponíveis estarão: League of Legend; Free Fire e um torneio de Counter Strike com equipes semiprofissionais. Os campeonatos acontecerão entre 5 a 8 de setembro.