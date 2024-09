Governo Federal entrega reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A população de Petrolina, no Sertão do São Francisco, já conta com um aeroporto reformado e ampliado. O novo terminal foi inaugurado, nesta sexta-feira (6), pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, pela vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, e por representantes da CCR, concessionária que administra o equipamento.

O evento reuniu também autoridades nacionais, estaduais e locais, a exemplo do deputados federais Fernando Filho e Lucas Ramos; do estadual Antônio Coelho; do secretário nacional de Aviação, Tomé Franca, e do secretário de Turismo de Pernambuco, Paulo Nery; bem como o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e do ex-prefeito Miguel Coelho, entre outros.

“O presidente Lula tem trabalhado muito pelo Brasil. Nestes próximos cinco meses, iremos entregar mais de 30 aeroportos em todo o país levando desenvolvimento econômico e fortalecendo o turismo. É uma alegria poder voltar à Petrolina para inaugurar esse aeroporto que é muito importante, não apenas para o desenvolvimento econômico de Petrolina, mas de toda região. Quero agradecer a todos que ajudaram nessa formatação, que anteciparam essa obra em mais de 90 dias para fazer essa entrega e preparar o aeroporto já para o final do ano, tendo em vista a importância para a economia e para o turismo de lazer com a abertura do verão. Uma obra que gerou mais de 350 empregos, que vai aumentar a capacidade em mais de 3,5 milhões de passageiros. Não tenho dúvida que Petrolina e a região continuarão crescendo”, destacou Silvio Costa Filho.

“Fernando (Bezerra Coelho) lá atrás foi um forte defensor do Aeroporto de Petrolina para que a gente pudesse ter essa obra saindo do papel. Vamos trabalhar muito, ao lado da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, para que esse aeroporto cresça ainda mais. Investimentos no Aeroporto de Serra Talhada. Vamos fazer também o Aeroporto de Caruaru. Estamos entregando em breve o Aeroporto de Garanhuns, que é importante para o Agreste do nosso estado e vai receber voos noturnos também. Vamos trabalhar pela integração dos nossos sertões e, assim, a gente vai fortalecer a economia de Pernambuco”, cravou o ministro.

INVESTIMENTOS

O Aeroporto de Petrolina recebeu um investimento de R$ 56 milhões em melhorias, que geraram 341 empregos diretos e contribuíram para impulsionar a economia local. Entre as intervenções de reforma e ampliação, foram realizadas a execução de instalações elétricas no Terminal de Passageiros; a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto; a ampliação da profundidade do pátio de aeronaves; a adequação da sinalização de pátio para 6 posições C; a implantação de PAPI (Sistema de Ajuda Visual à Navegação

Aérea) na cabeceira 31; a Drenagem, iluminação e sinalização da PPD.

Uma das novidades que mais chama a atenção do passageiro é a nova sala de embarque, que tem 1.185m² (quase o dobro do tamanho da anterior) e passa a contar com três portões de embarque e um novo canal de inspeção com capacidade para três equipamentos de raio-x.