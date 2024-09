Campanha da Semana do Cliente terá oportunidades de compras com descontos e shows no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Semana do Cliente acontece de 14 a 20 de setembro no RioMar Recife, com oportunidades de compras em vários segmentos e agenda de shows gratuitos

O RioMar Recife promove entre os dias 14 e 20 de setembro a Semana do Cliente com uma programação que marca a data do calendário nacional do varejo. Durante a campanha, o amplo e variado mix de lojas contará com oportunidades de compras em diversos segmentos, entre produtos e serviços.

Como parte do entretenimento, o empreendimento promove uma programação gratuita de apresentações nos dias 14 e 15 de setembro, além de show especial de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo no dia 19 de setembro, no Teatro RioMar. Para quem optar por vivenciar experiências inesquecíveis, gastronomia e lazer despontam com opções para todas as idades.



Oportunidades de compras



A Semana do Cliente vai trazer oportunidades de compras entre o amplo mix de produtos em diversos segmentos, com suas mais de 400 operações. Entre as opções estão vestuário, calçados, produtos de beleza, perfumaria, joias, itens de decoração e papelaria, tecnologia, eletroeletrônicos, beleza e bem-estar, gastronomia, entre outros. Além disso, há operações também de serviços, como spas, salões de beleza, barbearias, academia, entre outras, que também vão ofertar oportunidades.

Programação gratuita



Nos dias 14 e 15 de setembro, o RioMar Recife promove uma programação gratuita de apresentações dentro da campanha da Semana do Cliente RioMar e Música. No dia 14, a banda O Disco faz um tributo ao grupo Roupa Nova, em show às 19h na Praça de Alimentação, no Piso L3. Já no dia 15, haverá apresentação da orquestra Matéria Prima com voz, às 17h, na Praça de Alimentação.

RioMar Recife comemora Semana do Cliente com programação de shows gratuitos - Divulgação

Show especial



O RioMar Encontros é um novo projeto cultural autoral criado pelo RioMar Recife que traz na essência a boa música em encontros especiais de artistas, compondo o entretenimento para clientes do empreendimento. A primeira edição e lançamento do projeto será em setembro, mês que se comemora o Dia do Cliente, com uma dupla dos famosos artistas Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, queridos do público, para um grande show exclusivo, que terá como palco o Teatro RioMar.

A apresentação acontece no dia 19 de setembro, às 19h, e, devido ao grande sucesso, os ingressos já estão esgotados. Haverá transmissão simultânea do show em um telão de LED na Praça de Alimentação, no Piso L3.

Gastronomia

Para quem deseja programar um almoço ou jantar especial ao longo da campanha da Semana do Cliente, o empreendimento é conhecido por ser também um polo gastronômico, com o Boulevard de Restaurantes, Espaço Gourmet e Praça de Alimentação. Para maior praticidade e comodidade, também é possível reservar mesa ou entrar na fila de uma lista de restaurantes do RioMar Recife através do app RioMar Recife.

Lazer



Para quem busca diversão para a data do varejo, o RioMar Recife ainda conta com outras opções de lazer para quem busca diversão e comodidade em um só lugar. São 12 salas de cinema no Cinemark, sendo duas salas Prime, Teatro, boliche, Game Station e Game Box.

App



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.