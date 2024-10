Seja Pernambuco: Associação de Atacadistas e Distribuidores lança projeto para o fortalecimento da economia no Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com investimento inicial de R$ 1 milhão, inciativa irá aquecer o mercado varejista por meio de campanhas promocionais com premiações aos consumidores

A Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) lançou, nesta quarta-feira (25), no auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, o projeto Seja Pernambuco, que visa o fortalecimento da economia do Estado por meio de incentivos para o setor de agentes de distribuição e supermercadistas de pequeno e médio porte.

De acordo com a ASPA, o projeto visa investir cerca de R$ 1 milhão no primeiro ano, com ações promocionais e sorteios mensais aos consumidores dos varejos de bairro. A associação afirmou que, a cada R$ 25,00 em compras, os clientes recebem um número da sorte, cadastram-se no site da campanha (ww.sejapernambuco.com.br) e os cadastrados concorrem a prêmios, como motos, geladeiras, TVs, entre outros.

O lançamento contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), André Teixeira, do presidente da ASPA, Inácio Miranda, e de empresários do setor e da indústria de Pernambuco.

Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) lança projeto Seja Pernambuco para o fortalecimento da economia do Estado - Divulgação APCOM

Para a governadora Raquel Lyra, o lançamento do projeto é um importante incentivo para a economia de Pernambuco. "Os pequenos e médios empreendedores são os que mais geram emprego no Brasil, e em Pernambuco não é diferente. O incentivo ao consumo desses negócios é fundamental para manter a capacidade de empregabilidade em Pernambuco", disse.

O presidente Inácio Miranda apontou as perspectivas da criação do projeto e o impacto na economia do Estado. "Temos uma projeção que indica que os mais de 100 agentes de distribuição da ASPA e os mais de 26.000 pequenos varejos, juntos, empregam cerca de 160 mil pessoas diretamente e 40 mil indiretamente, movimentando anualmente um montante em torno de R$ 7 bilhões", afirmou.

A partir da criação do projeto, a associação já conta com 27 lojas cadastradas em 26 cidades do Estado. A expectativa é que chegue a 300 pontos de venda no primeiro semestre de implementação, alcançando mais de 2.000 lojas na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O diretor-presidente da Adepe, André Teixeira, destacou que se compromete a levar o projeto para cidades do interior do Estado. "Já me comprometi que, na próxima edição, poderemos incluir os pequenos e médios produtores", disse. "Eu convidei-os para que possamos patrocinar esse tipo de evento, para fomentar ainda mais", completou.