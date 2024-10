Stellantis e UFPE oferecem vagas de especialização com bolsa de R$ 24 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A terceira edição do Programa de Residência Tecnológica é destinada a profissionais graduados em Engenharia, com domínio em inglês

A Stellantis, em parceria com o Centro de Informática (CIn) da UFPE e a FACEPE, oferece curso de pós-graduação Lato Sensu gratuito, com 75 vagas voltadas para o setor automotivo. A terceira edição do Programa de Residência Tecnológica é destinada a profissionais graduados em Engenharia, com domínio em inglês e os interessados têm até o dia 27 de setembro para se inscrever.

Com início em outubro de 2024, o programa oferece 25 vagas em cada uma das três áreas de especialização: Engenharia de Sistemas de Controle de Propulsão (Controls), Engenharia de Calibração de Módulos de Propulsão (Calibration) e Desenvolvimento de Software para o Setor Automotivo (Software).

Os 15 candidatos com melhor colocação em cada especialização receberão uma bolsa no valor total de R$ 24 mil, a serem pagas durante os seis meses de formação, que combinam 360 horas aprendizado teórico e prático.

O gerente de Engenharia Avançada da Stellantis, Toshizaemom Noce, reforça que o programa oferece não só uma formação técnica de alto nível, mas também uma conexão direta com a indústria automotiva. “Cerca de 90% dos alunos das turmas anteriores foram contratados após o curso”, destaca Noce.

Outras informações sobre o curso, processo seletivo e cronograma estão disponíveis no edital, neste link.