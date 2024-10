Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe abre concursos públicos com 419 vagas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições podem ser feitas através do site do Instituto Darwin até o dia 30 de outubro. O concurso público possui salários de até R$ 2.819,57

A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, localizada no Agreste de Pernambuco, abriu nesta terça-feira (01) as inscrições para dois concursos públicos que, juntos, oferecem 419 vagas em diversas áreas. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.518,72 a R$ 2.819,57. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de outubro de 2024 pelo site do Instituto Darwin (www.institutodarwin.org).

O certame oferece 349 vagas distribuídas entre cargos como Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheira, Assistente Administrativo, Motorista, Auditor de Tributos, entre outros. As remunerações vão de R$ 1.518,72 para cargos de nível fundamental até R$ 2.819,57 para cargos de nível superior.

Além disso, o concurso disponibiliza 70 vagas específicas para Guarda Civil Municipal. Para concorrer a esse cargo, os candidatos devem possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "AB". O salário inicial é de R$ 1.800, acrescido de benefícios como gratificação por risco de vida, adicional noturno e auxílio-alimentação.

Os concursos também reservam 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), conforme determina a legislação vigente. Os candidatos PCD deverão apresentar laudo médico no ato da inscrição e serão avaliados para verificar a compatibilidade de sua condição com as atividades do cargo.

As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo: R$ 80,00 para nível fundamental incompleto, R$ 105,00 para nível fundamental completo e médio, e R$ 125,00 para nível superior. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, disponível no site do Instituto Darwin.

A prova objetiva, que será a única etapa para a maioria dos cargos, está marcada para o dia 8 de dezembro de 2024. Os exames serão realizados em Santa Cruz do Capibaribe, mas caso o número de inscritos exceda a capacidade das instalações locais, a aplicação poderá ser deslocada para cidades vizinhas.

Já o concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal terá um processo seletivo mais rigoroso, com múltiplas etapas eliminatórias e classificatórias. Além da prova objetiva e discursiva, os candidatos passarão por Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exames de saúde, investigação social e um curso de formação. Cada fase tem como objetivo garantir que os selecionados estejam plenamente qualificados para atuar na segurança pública de Santa Cruz do Capibaribe.

Serviço

CONCURSO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Período de Inscrição: 01/10/2024 a 30/10/2024

Provas: 08/12/2024

Vagas: 419

Remuneração: R$ 1.518,72 a R$ 2.819,57

Inscrição: www.institutodarwin.org