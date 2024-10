Nova loteria: Caixa relança a Raspadinha com prêmios de até R$ 2 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A modalidade já foi comercializada pela Caixa com grande sucesso e agora retorna com novo visual e mais prêmios. Vendas começam em novembro

A Caixa lançou a Instantânea, nova modalidade de apostas da Caixa Loterias, nesta segunda-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com faixa de premiações entre R$ 2,50 até R$ 2 milhões, a Instantânea é o jogo com mais chances de o apostador ganhar, no mesmo modelo da antiga "Raspadinha". As vendas nas unidades lotéricas começam no dia 2 de novembro.



A modalidade já foi comercializada pela Caixa com grande sucesso e agora retorna com novo visual e mais prêmios. Parte da arrecadação das apostas será destinada a repasses sociais, contribuindo para áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como cultura, esporte, segurança e seguridade social. Além de proporcionar prêmios atrativos aos apostadores, a Instantânea, assim como todos os jogos da Caixa Loterias, cumpre função social.

A criação da Instantânea é respaldada pela Lei 13.155/2015, que instituiu a Loteria Instantânea Exclusiva, e pelo Decreto 11.675/2023, que regulamentou sua comercialização.

Como apostar

Para jogar, basta o apostador adquirir o bilhete em uma unidade lotérica, raspar a área de jogo e verificar se foi premiado ou não de acordo com as instruções. A premiação é imediata e os valores de até R$ 2.259,00, por bilhete, podem ser resgatados nas unidades lotéricas. Já os prêmios acima desse montante devem ser retirados em agências da Caixa.

Uma das características mais atraentes da Instantânea é a probabilidade de acerto: em média, em cada emissão de apostas, um em cada três bilhetes será premiado. Os prêmios variam desde R$ 2,50 até R$ 2 milhões. Cada emissão detalha essas informações no verso dos bilhetes.

As apostas custam de R$ 2,50 a R$ 20,00. As estampas dos bilhetes terão temáticas variadas e para o lançamento serão utilizados os temas Trevo da Sorte, Só o Ouro, Roda da Sorte, Caça ao Tesouro e VIP.