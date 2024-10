Jardim Digital, maior festival de inovação e tecnologia do Agreste, abre inscrição gratuita e anuncia palestra do Google

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Jardim Digital, maior festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Agreste de Pernambuco, está com as inscrições abertas. Com o tema 'O futuro no Agreste e o Agreste do futuro', o evento terá uma programação que conta com palestras, rodas de conversas, oficinas, hackathon, arena de robótica, encontro Maker, espaço de realidade virtual, espaço Startup Sebrae.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla: sympla.com.br/produtor/jardimdigital2024.

Nos dias 21 e 22 de novembro, o Jardim Digital vai reunir, no campus do IFPE de Belo Jardim, no Agreste, palestrantes nas áreas de tecnologia, inovação e empreendedorismo, como Newton Neto, Diretor Geral, Parcerias Globais, América Latina do Google; Max Satiro, Head Comercial e Marketing da V4 Company; Paulo Sales, presidente do Conselho de Administração da Rede Moura; Marcelo Siqueira, diretor de efeitos visuais; e Mariana Polidoro da Netflix.

Ainda entre os palestrantes, estão Paulo Tenório, CEO da Trakto Design; Daniela Cachich, Presidente BU Beyond e Ambev South América; Fernando Raposo, Founder e CEO da AmigoTech; Sérgio Moura, presidente do Conselho de Administração da Acumuladores Moura; e Rafael Silva, CEO na TiziuStudios.

O diretor de marketing e conteúdo do Jardim Digital, José Ferreira, afirma que o Agreste tem um ecossistema de tecnologia e inovação que vem se consolidando a cada ano.

"A região está produzindo conhecimento, tecnologia, inovação e soluções nos centros acadêmicos, em hubs de inovação e nas empresas em municípios como Caruaru, Belo Jardim, Pesqueira, Garanhuns. Conectar esse ambiente com quem pensa e produz tecnologia e inovação em Pernambuco, no Brasil e no mundo é o nosso propósito", afirma.

Ferreira destaca que a presença do Porto Digital em Caruaru, como Armazém da Criatividade, e a criação do Centro de Inovação do Agreste, que vai funcionar no IFPE de Belo Jardim com apoio da Moura e da Finep, demonstram a consolidação desse ecossistema.



O Jardim Digital terá ainda rodas de conversa, oficinas ministradas pelo IFPE, UABJ, Sebrae, Senac e Armazém da Criatividade, arena robótica, encontro Maker, Espaço Startup Sebrae, exposição de projetos acadêmicos como o Baja Agreste e o Fórmula.

O coordenador do curso de Engenharia de Software do IFPE, João Almeida, um dos organizadores do evento junto com a Fundação Bitury, destaca que o Agreste precisava dessa vitrine de integração e divulgação para destacar a força do seu ecossistema de inovação e tecnologia, no qual a educação técnica e superior tem papel relevante. O curso de Engenharia de Software formou sua primeira turma com mais de 80% de empregabilidade entre os alunos.

A participação de grandes marcas no Jardim Digital como Google, Netflix, Ambev, Moura, NIC_BR, Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Copergas, Sebrae, Senac Armazém da Cratividade/Porto Digital, Finep, Itaú, Intelligenti Stefanini, V4 Company, AmigoTech e Banco do Nordeste (Hub de inovação) reafirmam a confiança no potencial disruptivo do Agreste.

Voltado para estudantes (secundaristas, ensino técnico e universitários), profissionais da economia criativa, empreendedores, startups, investidores e gestores públicos e privados, o Jardim Digital trabalhará durante dois dias trilhas de conhecimento como tecnologia, inovação, empreendedorismo, marketing digital, educação e carreiras.