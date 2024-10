Caixa inicia o pagamento do Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3, nesta terça (22)

Confira o calendário do Bolsa Família outubro / 2024:

O calendário do benefício de outubro é feito pelo número final do NIS, garantindo assim que todas as famílias beneficiadas sejam pagas até o fim do mês.

NIS final 1: 18 de outubro (sexta-feira)



NIS final 2: 21 de outubro (segunda-feira)



NIS final 3: 22 de outubro (terça-feira)



NIS final 4: 23 de outubro (quarta-feira)



NIS final 5: 24 de outubro (quinta-feira)



NIS final 6: 25 de outubro (sexta-feira)



NIS final 7: 28 de outubro (segunda-feira)



NIS final 8: 29 de outubro (terça-feira)



NIS final 9: 30 de outubro (quarta-feira)



NIS final 0: 31 de outubro (quinta-feira)

RIO GRANDE DO SUL

Os beneficiários do Bolsa Família no Rio Grande do Sul são a excessão à regra: independentemente do NIS, os moradores já receberam o pagamento do Bolsa Família na última sexta-feira (18).



O pagamento unificado beneficiará cerca de 620 mil moradores do estado.

Moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em outros estados também já receberam o Bolsa Família, independentemente do NIS.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás também será pago nesta terça-feira às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 3. O valor subiu para R$ 104 neste mês.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia cerca de 5,5 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Cadastro do Bolsa Família

Desde julho de 2023, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Com base no cruzamento de informações, cerca de 200 mil famílias foram canceladas do programa neste mês por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família.

O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes a renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em compensação, outras 400 mil de famílias foram incluídas no programa em outubro.

A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício.

